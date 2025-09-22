¿Quién es B King, el cantante de reguetón colombiano desaparecido en México?

Luego de salir de entrenar del gimnasio en Ciudad México, no se ha vuelto a tener registro de B King, quien se encontraba en compañía de Regio Clown, un DJ y productor musical vallecaucano. Horas antes de su desaparición, el ex de Marcela Reyes publicó en sus redes sociales un video expresando su felicidad por estar en el país azteca. “Muchas gracias, mi México lindo y querido. Rompiendo en México, en el DF. Una belleza, me siento contento, agradecido y vamos a romper en nombre de Dios”.

Su madre publicó un desgarrador mensaje en sus redes pidiendo por el bienestar del cantante: “Hijo de mi alma y de mis entrañas, le pido a Dios, que todo lo ve y hace lo imposible posible, que te devuelva sano y salvo. Solo Dios sabe el dolor que siento en este momento. Mi B-King, mi rey”.

Bayron Sánchez, cantante conocido artísticamente como B King. Fotografía por: Instagram @bkingoficial

¿Cuántos años tiene B King?

Además de su faceta de cantante, B King es conocido por haber sido esposo de Marcela Reyes, una DJ paisa de quien se separó a finales del año pasado. “Hace unos meses, sí, estoy separada. A mí porque me ven en redes sociales parada, pero también fue algo difícil. Me casé pensando que iba a ser para toda la vida, he tenido dos hogares y en mis dos hogares he pensado que era para toda la vida porque soy súper de familia”, dijo en ese momento la DJ.

El artista de 31 años, quien nació en 1994 y cuyo nombre de pila es Byron Sánchez, es originario de Santander, Medellín. Entre los temas más conocidos de su repertorio, están: Muévete Latina, Mala intención, Soca Gyal, Baila para mí, Entre los dos, Made in Cali, Let Me See.

¿Por qué B King y Marcela Reyes se separaron?

El artista reveló en una pasada entrevista con Buen Día Colombia la razón, según él, de su ruptura con la DF: “Ella no fue la que me dejó a mí, ella me puso condiciones y yo preferí irme. Me pidió que estuviera más tiempo en la relación, pero, sobre todo, que le metiera más tiempo a la película que ella tenía montada del esposo y la esposa feliz, pero yo ahí ya no tenía nada qué hacer, ya no quería estar ahí”.