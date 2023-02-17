Logo Revista Vea
Evangeline Lilly, de ‘Lost’ y ‘Ant-Man’, revela: “Tengo daño cerebral”

La actriz y escritora contó que recibió los resultados de un escáner cerebral practicado luego de desmayarse y pegarse contra una roca. “Casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida”. ¿Qué más dijo?

Por Luz Alexi Castillo
04 de enero de 2026
Fotografía por: TOLGA AKMEN

Hace 20 años cuando la serie Lost comenzó a emitirse, varios actores saltaron a la fama. La actriz Evangeline Lilly, de 25 años entonces, fue una de ellas. Su rol de Kate, a quien su interés romántico Jack llamaba ‘Pecas’, le permitió a la canadiense comenzar una carrera en Hollywood.

Personajes en las películas de la Trilogía de El Hobbit, donde personificó a Tauriel; y en Ant-Man en el universo Marvel, entre otras, la han mantenido en la popularidad.

Hace ocho meses, Evangeline, casada y con dos hijos, ahora de 46 años, contó a sus seguidores que había sufrido un desmayo en la playa y sufrió una fuerte caída. Inicialmente, no hubo mayor alarma, pese a que se golpeó la cabeza. Un mes después la actriz anunció su retiro temporal de la actuación.

Ahora en un reciente video de comienzo de año, la también escritora revela que recibió los resultados del escaneo practicado en su cabeza, en una clínica de Cleveland, y se enteró de que sufre daño cerebral y esto ha impactado su acontecer diario.

Comienzo este nuevo año, el Año del Caballo, con malas noticias sobre mi conmoción cerebral“, empieza relatando la actriz.

Muchos me han preguntado cómo estoy. Muchos me han preguntado sobre las tomografías cerebrales que me hicieron. Y ya llegaron los resultados (…) El veredicto ya está dado... Tengo daño cerebral por mi traumatismo craneoencefálico“.

Luego revela: “Tengo daño cerebral por la lesión cerebral traumática (...)y posiblemente otros factores”, Así mismo puntualizó en que por ello, “Casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida”.

Lo que sigue para Evangeline Lilly

De momento, ella se muestra entusiasta y enfocada en seguir las indicaciones médicas.Ahora mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que trabajar duro es todo lo que hago“.

La canadiense admitió que ya ha empezado a ver las consecuencias de su lesión y por ello, ha procurado tener una vida más calmada.

“Pero no pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad“.

Pese a la rudeza de la noticia indicó que se siente “extraordinariamente agradecida y bendecida”.

Evangeline mencionó que la reconforta saber que el "deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será intentar revertir estas deficiencias. Gracias a todos por preguntar siempre, por su preocupación y por sus constantes oraciones".

Posterior a este revelador video, la actriz ha seguido compartiendo contenido en sus redes, dejando ver que continúa con su vida optimista y enfocada en su familia y salud. Sigue alejada de la actuación.

