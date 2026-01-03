Ricardo Montaner, Alicia Machado y más famosos venezolanos reaccionan a captura de Maduro

Los más recientes hechos ocurridos en Venezuela en la madrugada de este 3 de enero, se convirtieron en la noticia más importante del continente. La caída y captura de Nicolás Maduro generó reacciones tanto de venezolanos como de la comunidad internacional.

Las celebridades venezolanas no fueron ajenas a lo acontecido y algunas no dudaron en pronunciarse mediante las redes sociales.

El actor Luciano D’ Alessandro, protagonista de ‘La ley del corazón’, y quien residió en Colombia por varios años y ahora está radicado en Florida, Estados Unidos, fue uno de los primeros en usar las redes sociales para mostrar su punto de vista sobre lo ocurrido.

“Por los estudiantes asesinados, por los presos políticos, por las torturas, por las madres que vieron a sus hijos irse del país, por las personas de la 3era. edad que han quedado desamparadas, por los enfermos que no consiguen medicamentos, por el hambre de un pueblo , por esto y más cosas terribles; era hora de que llegara la JUSTICIA! Una Justicia que abre paso a la LIBERTAD Que tanto merece mi amada Venezuela. OJO, esto apenas comienza", comenzó diciendo el actor.

“Es una celebración merecida pero momentánea. Todavía queda que caigan unos cuantos y que el pueblo no sufra en el proceso. Amén!!”, finalizó expresando quien le dio vida al abogado Pablo Domínguez, en la serie ‘La ley del corazón’.

El artista acompañó sus palabras con imágenes de los bombardeos a las bases militares del vecino país. La foto principal que mostró en su post fue una de Nicolás Maduro capturado.

La presentadora Zahira Benavides, quien es colombo-venezolana y hasta hace algunos meses condujo la sección de entretenimiento de ‘Noticias RCN’ prefirió publicar imágenes de la rueda de prensa de Donald Trump sobre la operación que concluyó con el arresto de Maduro. Allí se evidencia su emoción por los hechos.

“No sabemos ni cómo expresar esta felicidad... si les digo algo, siempre tuve mi fe intacta pero quería y añoraba este gran día, gracias gracias Dios, que viva mi tierra, mi patria libre. Por rescatar nuevamente a mi Venezuela. Nuestro regalo de navidad, pronto todos juntitos de nuevo. Familias se reencontraran, pisaremos Venezuela sin miedo, hoy estas lágrimas dice. Libertad y son de felicidad y sin dormir mas de 24 horas pero con una energía envidiable”, indicó la también modelo, residenciada ahora en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.

Desde España, el músico Carlos Baute prefirió subir un video donde expresó su punto de vista y sentimiento frente a lo ocurrido y escribió: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!! “.

¿Qué dijeron Alicia Machado y Ricardo Montaner de lo ocurrido con Nicolás Maduro?

La ex Miss Universo y actriz Alicia Machado, quien además es familiar de María Corina Machado, recientemente nombrada Nobel de Paz, prefirió mostrar que está feliz con lo ocurrido balando y subió un video donde danza feliz. Escribió: “Viva Venezuela. Mi patria querida !El Gran Principio Del Fin !“Dios con nosotros quien en contra“.

SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman.

Amen amen 🙏 #Venezuela #venezuelalibre — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 3, 2026

Ricardo Montaner usó una de sus historias y apeló a su fe en su pronunciamiento. “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guie el futuro de todos los que te aman. Amén, amén. Venezuela libre”, puntualizó.

La cantante María Conchita Alonso, también radicada en Estados Unidos, indicó: “Lo que pasó esta madrugada del 3 de enero del 2026 no fue acto de guerra sino cargos policiales por narcotráfico. Pronto Venezuela será libre”, escribió la artista y lo acompañó de un video donde solo dice “gracias, bienvenido 2026″

