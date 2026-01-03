Hija de Tommy Lee Jones tuvo líos legales antes de su muerte. Familia se pronuncia

La madrugada del 2 de enero pasado, la hija del actor Tommy Lee Jones, Victoria Kafka, fue hallada muerta en el hotel Fairmont de San Francisco. Previamente le practicaron maniobras de RCP. La joven de 34 años fue hallada inconsciente en un pasillo cercano a su habitación y por ello, los empleados del hotel llamaron a los servicios de emergencia, que no pudieron reanimarla.

¿Victoria, la hija de Tommy Lee Jones murió por sobredosis?

Conforme pasan los días, surge nueva información alrededor de los hechos. Aunque oficialmente no se ha hablado de la causa de la muerte, según el audio de la llamada, obtenido por la revista People, pudo tratarse de una sobredosis, ya que menciona un “código 3 por sobredosis, cambio de color”.

Este último aspecto indica cianosis, lo cual equivale a los niveles bajos de oxígeno en la sangre, frecuentemente relacionados con problemas cardíacos o pulmonares que provoca un tono azulado o violácea de la piel, los labios y las uñas.

La hija de Tommy Lee fallecida fue arrestada en dos oportunidades

Adicionalmente, ha trascendido que Victoria tuvo problemas legales en los últimos meses, donde fue arrestada un par de veces, por posesión de estupefacientes.

People reveló que el 28 de abril del 2025 la hija del actor Tommy Lee Jones fue detenida en el condado de Napa, California, y acusada de tres delitos menores: obstrucción a la justicia, estar bajo los efectos de una sustancia controlada sin receta válida y posesión de una sustancia controlada sin receta válida. Se declaró inocente.

En junio siguiente, es decir algo más de seis meses antes de su muerte, Victoria fue detenida en el mismo condado y fue acusada de un delito menor de violencia doméstica. Se declaró inocente el 1 de julio.

Volviendo a la muerte misma de la joven, este viernes 2 de enero, la familia se pronunció sobre los hechos. “Agradecemos todas las palabras amables, los pensamientos y las oraciones (…) Por favor, respeten nuestra privacidad durante este momento difícil. Gracias“, mencionó el comunicado dirigido a People.

Recordemos que pese a que Victoria no fue actriz reconocida, si actuó en varias películas como Hombres de negro 2. En una entrevista, su padre se refirió a ella y destacó su talento actoral, contó que era bilingüe. “Es una buena actriz, tiene su credencial del sindicato de actores (SAG) y habla un español impecable”, dijo Tommy.

