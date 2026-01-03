Murió bebé de Fer Moreno, de Acapulco Shore. “Estamos tratando de encontrar fuerzas”

La mexicana Fernanda Moreno, de 28 años y popular por formatos de tele realidad como ‘Acapulco Shore’ y ‘La Isla’ celebró el pasado 9 de octubre la llegada de su prime hijo, a quien llamó Atlas. La nacida en Ciudad de México usó sus redes sociales para mostrar la alegría que la embargaba.

Al cumplir un mes de vida Atlas, su madre nuevamente se mostró entusiasta con su nuevo rol y así lo dejó consignado en sus redes. “Es como si el tiempo se hubiera detenido y al mismo tiempo hubiera pasado volando. La verdad es que no hay palabras para describir lo que siento en este momento. Soy la más feliz del mundo.¡Te amo como nunca amé en mi vida mi bebé!. Ser mamá es una experiencia complicada, no voy a mentir. Hay días en que me siento agotada, no duermo tan bien como solía hacerlo y Aún no me arreglo como antes, ni he regresado a mi ideal, pero todo eso se me olvida cuando veo su carita, cuando me sonríe”, mencionó.

No obstante, este 3 de enero la mexicana sorprendió a sus más de un millón de seguidores al revelar que el pequeño Atlas falleció en la Navidad pasada.

“Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre. Aunque el tiempo que Dios me lo prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él”, escribió en Instagram la influencer publicó las sentidas palabras en sus historias.

¿De qué murió el bebé de Fernanda Moreno?

“Quiero pedirles que respeten el profundo dolor que su papá y yo estamos pasando en este momento. Su partida ha dejado un vacío enorme en nuestras vidas, pero sabemos que él está en un lugar mejor y que algún día volveremos a estar juntos”, agregó la joven que finalizó con: “Agradezco infinitamente todos los buenos deseos y palabras de amor que han tenido para nosotros. Cada uno de ustedes fue testigo del cambio y la bendición que Atlas trajo a nuestras vidas… Por favor manténganos en sus oraciones y pensamientos. Estamos tratando de encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Atlas siempre estará en nuestros corazones”, dijo.

En su feed publicó imágenes del pequeño y escribió: “Atlas te amo más allá de la vida, porque el amor está en el alma, y el alma nunca muere…"

La influencer compartió imágenes junto a su pareja donde despiden al bebé en la playa y en un momento el dolor la quiebra

Fernanda no detalló las causas del fallecimiento del pequeño Atlas.

Aquí más noticias que son tendencia