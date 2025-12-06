⁠Exesposa de Mario Yepes habló de su separación: “El tiempo es el único que da respuestas”

En el 2023, el mundo del entretenimiento en Colombia se sorprendió con la noticia del divorcio de Mario Yepes y su esposa Carolina Villegas. El futbolista y la madre de sus hijos conformaban una de las parejas más sólidas. Los rumores surgieron cuando ambos dejaron de aparecen juntos en sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, manejaron el proceso con total discreción mientras cada uno emprendía nuevos proyectos personales y profesionales.

¿Qué dijo la esposa de Mario Yepes sobre su ruptura?

Este año, durante su participación en MasterChef Celebrity, el excapitán de la Selección Colombia conoció a Caterin Escobar con quien inició una relación sentimental. Aunque hasta el momento, ninguno de los dos se ha referido al tema, ya se muestran en sus redes sociales muy enamorados.

La actriz celebró su cumpleaños junto a sus hijos y al exfutbolista de la Selección Colombia, quien compartió amorosa publicación. Fotografía por: Instagram

Recientemente, Carolina Villegas habló en su pódcast En familia sin filtros sobre el matrimonio. La empresaria hizo una profunda reflexión al respecto, mientras conversaba con su hija.

“Que nos demos importancia a nosotros mismos antes que a otra persona. Yo ya tuve una experiencia larga en mi vida, en el amor, por situaciones de la vida, tenía que ser así, porque son las cosas que Dios determina, que deben pasar y de todas maneras van a pasar. Creo que hoy puedo decir que el amor se sigue transformando o sea en mi vida, yo ya tuve un matrimonio, una familia, una separación y creo que el amor se sigue transformando y es esperar que uno se presenta de ahora en adelante no solamente a nivel amoroso, de pareja, sino en todo, porque ahora digamos viene la etapa de los hijos de otra manera. Es enfrentarlo, adaptarse a las situaciones y como tú dices priorizarnos siempre”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Con estas palabras, según los internautas, dio a entender que está soltera: “El tiempo es el único que te da respuestas, todo pasa y uno cree que no pasa. Uno puede superarlo, pero hay gente que se enfrasca en una situación... No nos podemos quedar estancados, ni pegados... El tiempo todo lo cura... Nadie se muere por amor".

Aunque han pasado dos años, Yepes no ha hecho referencia ni a su separación ni tampoco a su nueva relación sentimental. De acuerdo con lo que muestra en sus redes sociales, está enamorado de la actriz y está enfocado en sus proyectos personales y profesionales.