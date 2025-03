Actriz Carmenza Gómez desmiente problemas de salud: “partida de inventos”

Carmenza Gómez, actriz colombiana, es reconocida por los múltiples papeles que ha realizado en la televisión en producciones como La vorágine, Perro amor, Francisco el matemático, Hasta que la plata nos separe, Casa de reinas, entre otras.

¿Qué le pasó a Carmenza Gómez?

Esta semana, la actriz preocupó a sus seguidores luego de hacer una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 164 mil seguidores. Allí, mostró unas imágenes de unos exámenes de sus ojos, contado los múltiples padecimientos que tiene.

“Esto que parece la Vía Láctea o algún planeta huérfano, son mis ojos, o para ser más precisa son fotografías a color del fondo de mis ojos colonizados por astigmatismo, hipermetropía, presbicia, catarata incipiente, conjuntivitis alérgica, blefaritis demodex y otros alienígenas 👽 Estos ojos que ya ni siquiera se los han de comer los gusanos 🐛 sino el 🔥 y que siguen mirando el mundo con asombro”, escribió.

Aunque su intención no era generar una alarma, muchos quedaron preocupados; incluso, en redes sociales y algunos medios de comunicación se enfocaron en que la actriz padecía una “grave” enfermedad.

¿Cómo está Carmenza Gómez?

Luego de recibir múltiples mensajes de sus fanáticos deseándole una pronta recuperación y expresando su preocupación, Carmenza apareció nuevamente para aclarar que no está grave como muchos pensaron, pues, además, se viralizó un video en el que aparece supuestamente llorando.

“Varios amigos me han llamado preocupados por mi salud y por eso supe que está circulando por ahí en un video la noticia de que estoy enferma, llorando porque no tengo trabajo, quejándome y responsabilizando a Petro y otra partida de inventos 😜 Me dicen que son videos de la oposición 😛 Cuánta estupidez, mala conciencia, y uso y abuso de la mentira, la tergiversación y la comunicación rastrera, con el propósito de hacer daño. Me tomo el trabajo de hacer esta publicación, primero que todo para tranquilizar a mis amigos y familiares que no me han visto recientemente y decirles que de salud estoy bien , que por ahora no me voy a quedar ciega como mi abuelita Belén y que seguiré usando espejuelos porque me fascinan y suplen mis carencias visuales”, escribió.

Además, aprovechó para contar en qué proyectos se encuentra trabajando actualmente: “estoy por estrenar dos obras de teatro 🎭 una en Colsubsidio y otra en el Colón, estoy ensayando mucho y pronto voy a trabajar en una telenovela; si me ven llorando en alguna entrevista es porque sigo siendo muy sentimental y me sigo emocionando fácilmente y mi condición PAS está más presente que nunca, como decimos en Cartagena: AL BAGAZO POCO CASO Y AL MOJÓN 💩 POCA ATENCIÓN". Finalmente, agradeció los mensajes de sus seguidores por estar pendiente de su salud.