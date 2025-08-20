Preocupación por el estado de salud del rey Carlos III: “Hago todo lo que puedo”

Este martes 19 de agosto la cuenta de Instagram de los reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, publicó una foto del monarca llegando a Balmoral, la residencia en Escocia que desde el siglo XVIII, ha sido tradición para que los soberanos pasen el verano.

Allí se encontró con el recibimiento de los lugareños y una Guardia de Honor en poder de la Compañía Balaklava, 5.o Batallón, Regimiento Real de Escocia, mencionó el post. Sin embargo, este verano no es como los otros.

En esta ocasión, los rumores sobre la salud del rey han estado en el ambiente y en las páginas digitales y diarios europeos, que aseguran que el rey atraviesa por un momento de salud complejo y que el cáncer, que dio a conocer en febrero del 2024, no ha dado tregua, pero sí ha avanzado.

El estado de salud de Carlos III es todo un misterio

Según el medio ‘Radar Online’ el rey tiene nuevas maneras de luchar contra las dolencias de un mal que no ha podido ser superado, esto sumado a una imagen reciente donde fue captado con un bastón, mantienen en alerta a los súbditos.

“Hago todo lo que puedo”, fueron las palabras que los medios registraron, dijo el rey durante un paseo en su casa en Norfolk hace unos días.

Según Radar Online, consultó con varias fuentes, ninguna identificada, que afirmaron que Carlos estaría “lidiando una batalla perdida” frente al cáncer. “Carlos tiene 76 años y ahora está muy frágil. Sabe que se acerca el fin. Ahora se arrastra con un bastón y le da a la botella, y en particular al whisky, para adormecer el dolor y la desesperación que siente. Es un final triste para él, pero como no deja de repetirle a todo el mundo, está haciendo todo lo posible por mantener la compostura”, consignó el medio.

Como suele ocurrir con la familia Windsor, prefiere no desmentir ni ratificar lo que dicen los medios. Lo cierto es que tampoco ha habido un comunicado oficial que indique que el cáncer está en remisión o en descenso, como si ocurrió en el 2024 cuando la princesa de Gales, Kate Middleton, contó que estaba saliendo adelante.

Aunque Carlos ha mantenido su agenda en actividad es evidente que sus deberes han mermado y en este tiempo ha preferido dedicar buen tiempo a caminar por sus jardines de su residencia en Sandringham , que según las fuentes de Radar solo “muestran mucha valentía para ocultar su dolor”.

También sostiene que Carlos III cuida un cultivo pequeño de cannabis, dirigido a que también pueda aliviar el dolor del mal del que en realidad, no se sabe mucho, solo que es cáncer, pues palacio nunca ha mencionado en dónde lo padece el rey.

Tal vez el único que ha ido más allá, es su propio hijo menor, el príncipe Harry, quien en entrevista con BBC hace unos meses dijo que no sabe a ciencia cierta cuánto tiempo le quede a su padre y por ello, está interesado en una reconciliación.

