Revelan que 2 exnovios de Shakira estuvieron en su show en Bogotá ¿Quiénes fueron?

Shakira estuvo simplemente inmejorable en el noveno concierto que realizó en Colombia y el tercero en Bogotá, el pasado 1 de noviembre en el Vive Claro de la capital. La barranquillera se conmovió al ver más de 46 mil personas apoyándola, coreando sus canciones y bailando a su ritmo. Había jóvenes, mujeres, niños, adultos, parejas y familias enteras.

Dentro de los presentes también hubo bastantes celebridades, algunas incluso invitadas por ella, pero adicionalmente, hubo dos asistentes que estaban en el grupo de categoría especial para la artista, ya que ha vivido historias románticas con ellos.

Antonio de La Rúa estuvo en Bogotá con Shakira

De un lado, se advirtió la presencia de Antonio de La Rúa, su novio desde el 2000 hasta el 2011. EL argentino, hijo del expresidente de ese país Fernando de la Rúa y la artista protagonizaron una idilio que se paseó por el mundo entero y él terminó siendo parte de su equipo manejador.

Al terminar la relación, ella se involucró con Gerard Piqué y tuvo sus dos hijos: Milan y Sasha. Antonio se casó con Daniela Ramos, una exreina colombiana y también tuvo dos hijos: Zulu y Mael. Antonio se divorció hace varios años.

La relación entre Shakira y del Rúa no terminó muy bien, porque él la demandó por 100 millones de dólares reclamando usufructo de lo hecho por ella mientras estuvieron juntos, misma que él perdió. Cuando Shakira regresó a Miami en el 2023, volvieron a hablar y ahora él hace parte de su staff de la gira. Se dice con insistencia que la pareja se estaría dando una nueva oportunidad en la parte romántica y por ello, ha vuelto a cantar las canciones que le dedicó.

Hay que mencionar que en Bogotá interpretó por primera vez en mucho tiempo La Pared, canción que acompañó con la Filarmónica de Mujeres. Este tema fue creado para de la Rúa, quien estuvo allí escuchándolo.

Gustavo Gordillo de Poligamia fue al concierto de Shakira

El otro ex novio de la colombiana más famosa del mundo que estuvo en Vive claro, fue Gustavo Gordillo, el músico ex integrante del grupo de Poligamia que sigue radicado en Bogotá y vinculado a la música. Él mismo subió una publicación donde evidenció que en efecto, estuvo allí, al parecer, la artista lo invitó.

“La coreografía técnica de tu concierto es una joya, demasiado arte en un evento tan emotivo. Siento mucho orgullo por haber sido testigo de todo tu crecimiento. Siempre es un placer verte”, escribió Gordillo, quien por estos días esta dedicado a la promoción del nuevo álbum ‘Canticuentos’, que produjo y en el cual contó con la colaboración de reconocidos músicos como Carlos Vives, Aterciopelados y Andrés Cepeda entre otros.

Gordillo fue novio de Shakira algo menos de un año entre 1995 y 1996, cuando ella grabó el álbum que la catapultó, Pies descalzos. Rompieron porque los dos estaban enfocados en sus carreras, peor continuaron siendo amigos.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento