Exparticipante del ‘Desafío 2024’ se convertirá en abuelo. ¿Quién es su hijo?

El viernes 27 de septiembre, el Desafío 2024 llegó a su fin, dejando como campeón a Kevyn, junto con Guajira, su refuerzo. Los exintegrantes de la casa Pibe vencieron a Darlyn y Sensei, del equipo Tino.

Uno de los deportistas que hizo parte de la etapa dorada del programa de Caracol Televisión, fue Belmer Ospina, mejor conocido como ‘Be’, quien llegó como refuerzo de Natalia.

El deportista se caracterizó por su fuerza en cada una de las pruebas; sin embargo, no le alcanzó para llegar a la final junto con su compañera. A través de sus redes sociales, el también creador de contenido ha mostrado qué ha ocurrido con su vida tras su salida del reality.

En las últimas horas, fue confirmado a través de redes sociales que el exparticipante se convertirá en abuelo. Su hijo Esteban Ospina y su novia, la medallista olímpica argentina Sasha Belén, anunciaron que están en espera de su primer hijo. “Nuestro sueño más grande se hace realidad. Te amamos mucho bebé. Gracias Dios por esta bendición tan grande”, se lee en una publicación que realizó el hijo de ‘Be’, y que está acompañada de una serie de imágenes mostrando la prueba de embarazo y presumiendo su amor con su pareja.

Sus seguidores no han dudado en dejarle mensajes de felicitación. “Miles y miles de bendiciones, un abrazo a los dos”, “muchas bendiciones para ustedes”, “el Be va a ser abuelo”, “expresaste hace poco que querías y me alegra”, “los espera lo más maravilloso de la vida”, “la familia se. Extiende y ahora tendremos muchas más razones para ser felices”.

¿Quién es Esteban Ospina, hijo de ‘Be’?

Al igual que el exparticipante del Desafío, Esteban Ospina también es deportista. Es un apasionado por el crossfit y ha representado al país en diferentes competencias nacionales e internacionales.

En una oportunidad, Be expresó su orgullo por los logros de su hijo: “Antes de cumplir tus metas van a haber muchos fracasos, pero de eso tenemos que aprender para no cometer los mismos errores. Mi hijo @bestospina luchó y se esforzó demasiado para llegar a este momento, siento demasiada alegría y orgullo por todo el proceso que ha llevado, desde el inicio te apoyé y te seguiré apoyando en cada meta que te propongas. TE AMO. Te felicito por clasificar a los @crossfitgames un sueños de ambos. Siempre inculquen en sus hijos algún deporte, para que adquieran disciplina y salud”.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 611 mil seguidores, el joven publica fotos y videos de sus entrenamientos, así como también de sus triunfos deportivos.

Su pareja, la argentina Sasha Belén, también es deportista, medallista olímpica de crossfit y su feed en Instagram también se caracteriza por mostrar esa faceta de su vida.