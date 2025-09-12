⁠Exparticipante del ‘Desafío The Box’ anunció que será papá: “Bienvenido a la familia”

Algunos deportistas que han pasado en las diferentes ediciones del Desafío han quedado en el recuerdo de los televidentes y usuarios en redes sociales, pese a que no ganaron el reality. Las temporadas que se han realizado en ‘La ciudad de las cajas’ después de la pandemia han sido muy comentadas, entre otras cosas, porque varios de los exparticipantes se han casado o han tenido hijos.

Esteban Perdomo, exparticipante del ‘Desafío The Box 2021’ será papá

Uno de los concursantes de la edición del 2021 fue David Esteban Perdomo Bermúdez, quien en ese momento tenía 25 años y era estudiante de Mercadeo y Negocios Internacionales.

Además de la natación y el atletismo, Perdomo también practica waterpolo, fútbol, artes marciales mixtas, calistenia, crossfit y ejercicio funcionales. De hecho, se ha enfocado en ser coach ayudando a transformar el cuerpo de hombres y mujeres a través del ejercicio y la alimentación saludable. Se ha desempeñado también dando charlas motivacionales. Desde que se dio a conocer en el Desafío, comparte a través de sus redes sociales su trabajo y presume su escultural cuerpo.

Aunque casi todas sus publicaciones son de su trabajo, también se destacan algunas relacionadas con su vida personal. En las últimas horas, el entrenador físico confirmó que próximamente se convertirá en padre. Lo hizo a través de un post donde aparecen sus manos tapando las de su pareja y las de ella tapando las patas de su mascota. Al final, debajo de todo estaba la foto de una ecografía de un bebé. Aunque el clip es corto, lo acompañó con un mensaje: Bienvenido a la familia amor de nuestra vida”.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes felicitándolo: “mis mejores deseos para ustedes”, “Esteban, qué felicidad”, “muchas bendiciones y felicidades”, “Dios bendiga a ese bebé”, “felicidades y bendiciones en esta nueva etapa”, “los mejores deseos siempre”.

Esteban hizo parte del equipo Beta y alcanzó a llegar a la semifinal, destacándose como uno de los deportistas más fuertes de esa temporada en la que se coronaron como los ganadores Galo y Paola. “Para mí es un orgullo grande haber llegado hasta la semifinal. Creo que cada uno en este programa tenía un propósito y realmente siento haberlo cumplido y creo que llegar hasta este punto de la semifinal me demostró que con un accidente y todo que marcó mi vida, pude demostrar muchas cosas”, dijo en ese momento.