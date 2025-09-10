Desafío 2025 capítulo 48: participante sufrió fuerte lesión, nuevos castigos y más

El capítulo del pasado 9 de septiembre del Desafío Siglo XXI generó muchas emociones, no solo en los concursantes de Gamma, Omega y Alpha, sino en los televidentes. Los tres equipos se enfrentaron en el Box Amarillo en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, pero Andrea Serna los sorprendió al darles al conocer las nuevas dinámicas.

¿Cuáles son los nuevos castigos del ‘Desafío Siglo XXI’?

Antes de ir a la pista, la presentadora apareció en las pantallas para dar nuevos anuncios: “Hoy se define cuál será el mejor equipo del ciclo. Nos vemos para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. El premio serán 10 millones de pesos y si yo fuera ustedes tendría una curiosidad tremenda porque todos los castigos están nuevecitos”, dijo.

‘El robo del siglo’

“Consiste en que el equipo castigado se va para el rincón de los castigos; allí se encontrará con ocho cajas. Todo el dinero va a ese lugar y allí los participantes distribuyen el dinero como quieran. El equipo que pone el castigo cada tanto va a ir y va a escoger una caja, la va a abrir y se va a llevar lo que tenga. Una vez el equipo se va, el castigado vuelve y distribuye en las ocho cajas el dinero”, afirmó Andrea.

‘Gravedad cero’

“Suena una alarma. Todos los integrantes del equipo empiezan a rebotar un globo durante 15 minutos, no se puede caer. Todos van a estar esposados, con manos atrás, el globo no puede tocar el piso durante 15 minutos”.

‘Noche de gimnasio”

“Van a llegar al rincón de los castigos, van a encontrar unas máquinas a su disposición que están calibradas con las velocidades, la presión, y durante 12 horas esas máquinas tienen que estar en movimiento”.

‘Que le piquen caña’

“Se van a encontrar con un trapiche. Van a tener que moler una cantidad considerable de caña. Lo van a hacer con sus manos con guantes de boxeo’.

¿Quién perdió el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo?

Luego de realizar la prueba en el Box Amarillo, Omega se coronó como el ganador. Durante la pista, Mencho sufrió una lesión en su rodilla, por lo que se mostró frustrada. Entre lágrimas, dijo: “Yo siempre voy a dar lo mejor de mí. Estoy triste porque soy un soldado del deporte y hoy el destino me jugó una mala pasada. Estoy con muchos sentimientos encontrados, pero a pesar de eso le demostré al equipo que una lesión no me iba a hacer desfallecer, por eso lo di todo. Siempre tengo un lema: ‘a mí me ganan con los zapatos puestos’”.

El ‘Desafío Siglo XXI’ estrenó nuevas penalizaciones. Gamma fue el primer afectado con ‘El robo del siglo’. ¿En qué consiste? Fotografía por: Caracol Televisión

Gamma recibió el castigo ‘El robo del siglo’

Luego de unas horas, Omega llegó a la casa Gamma para entregar el chaleco de sentencia y, de paso, informarles que a ellos les pondrían el castigo. Los integrantes de la caja naranja analizaron cómo repartir el dinero entre las ocho cajas con el objetivo de no perderla.