Desafío Siglo XXI: Gero fue eliminado y El Elegido generó polémica: “pido disculpas”

El Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, realizado el pasado martes en el Box Amarillo, marcó el final de un nuevo ciclo. Gamma recibió el castigo ‘El robo del siglo’ donde perdió todo su dinero, mientras que anoche se llevó a cabo un nuevo Desafío a muerte que dejó a un hombre eliminado.

¿Quién fue el eliminado de este ciclo en el ‘Desafío Siglo XXI’?

Anoche, Eleazar y Gero, de Alpha, Gio de Gamma y Rata de Omega, se enfrentaron en el Box Negro. Los cuatro participantes lucharon por mantener su cupo dentro de la competencia, pero al final, Gero Ángel no logró culminar la prueba por lo que quedó automáticamente eliminado de la competencia. Entre lágrimas, el cantante se despidió de sus compañeros:

“Muy agradecido con la vida de haberlos conocida a cada uno de ustedes. Espero que tengan esa energía de Gero siempre en la casa, en los momentos duros, en los buenos, porque ustedes son unos guerreros. Salgo eternamente agradecido con la vida por haberme brindado esta oportunidad única. Quiero decirles que nunca falte el amor y el respeto en las casas”, dijo.

Leo, su compañero de Alpha dijo: “Yo siento que Gero es uno de los mejores competidores y tiene el aprecio de todas las niñas del Desafío. Lo aprecio muchísimo”.

¿Quién era El Elegido?

Uno de los temas que desató polémica en el reciente capítulo fue El Elegido. Entre lágrimas, Mencho, de Gamma, reveló que era ella. “Fueron muchos sentimientos encontrados para todos, porque me siento que lo di todo, le agradezco a mi equipo porque ellos siempre dan todo por mí, y así yo quiero siempre dar todo por ellos. Ante todo les pido disculpas si creen que les fallé, pero en mi mente y en mi corazón no les fallé porque realmente sí tengo una lesión en mi rodilla, caí mal”, dijo.

Su misión era fingir una lesión y hacer perder a su equipo en cualquier prueba durante el ciclo. Aunque lo hizo en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, sus compañeros quedaron sorprendidos por haberlo hecho.

Rosa dijo: “yo me siento decepcionada”. Zambrano por su parte, agregó: “Prefiero salir del Desafío con 21 millones a salir con 10 y traicionar a mi equipo y quedar en ceros. Yo digo que ni Judas se atreve a tanto. Le dimos ese detalle del regalo tan especial para que nos clave el puñal por la espalda. Dios la bendiga, Dios la proteja, pero hizo una ruptura muy grande en el equipo. Vamos a resucitar y vamos a salir del suelo”.

Al llegar a la casa, el equipo naranja dialogó sobre lo ocurrido. Mencho intentó defenderse y explicar lo que ocurrió: “Sé que algunos me pueden creer, otros no, tengo la conciencia tranquila, este juego quizá quiere desestabilizarnos, desestabilizó a todos, nos dio por donde más nos duele que es el dinero en este momento aquí dentro del juego, respeto todo lo que ustedes piensen y quieran pensar de mí, pero lo único que puedo pensar en claro es que si mi rodilla me deja voy a dar 100% de mí”.

Finalmente, Zambrano afirmó: “Si nos mandan un elegido fuerte, va a tocar portar chaleco porque para destruir otra vez el equipo no aguanta. Vamos a tratar de asumir la responsabilidad. Es mejor salir como héroes que como traicioneros”.