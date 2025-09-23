Exparticipantes de La casa de los famosos se pronuncian tras el asesinato de B King

Casi ocho días después de haber sido reportada la desaparición de B King y su amigo y colega, el DJ Regio Clown, la Fiscalía de México confirmó que sus cuerpos fueron hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán. Por ahora, las autoridades pertinentes trabajan en las investigaciones correspondientes para determinar lo que ocurrió con los artistas colombianos, quienes fueron vistos por última vez saliendo de un gimnasio.

Aunque se desconoce el verdadero motivo de la tragedia, en redes sociales se ha comenzado a especular al respecto. Varios de sus amigos, colegas, familiares y seguidores, ha usados las diferentes plataformas digitales para despedirse de los artistas, quienes habían llegado al país azteca con la ilusión de ampliar su carrera profesional.

Sofía Avendaño y Marlon Solórzano se refirieron a la tragedia con B King

Una vez se conoció sobre la desaparición de los artistas, las redes sociales se han llenado de mensajes. Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos escribió en Instagram: “Gracias a todos por hacer visible el favor que les pedíamos para dar con ellos. Lastimosamente funcionó, pero no con buenas noticias. Que Dios los tenga en su gloria. Byron era muy creyente, así que sé que está con Dios. Mucha fortaleza para su mamá y hermana, las quiero. Saben que acá sigo para lo que necesiten. Dios los bendiga a todo y mil gracias por difundir. Yo creo en la justicia divina. Ahora tienen un ángel guardián que las cuida desde el cielo”.

Por su parte, Marlon Solórzano, quien también hizo parte del reality de convivencia, escribió pocas horas antes de conocerse la muerte de B King: “Para que vean el por qué uno a veces prefiere no mencionar mujeres mal relacionadas y el por qué parece que hoy en día uno no puede ni dar su opinión sobre una mujer, porque termina uno como B King, el joven cantante desaparecido en México”.

En esa misma publicación, agregó: “Mucha fuerza para la familia del artista. Lo único que quería era brillar como artista. Tengo la esperanza que todo esto sea marketing, así no sea algo ejemplar”.