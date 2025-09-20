Marcela Reyes se pronunció sobre muerte de su ex, B-King. “Estoy devastada”

Marcela Reyes, quien fuera esposa de B-King, por siete años, se había unido a las plegarias y peticiones para que Bayron Sánchez Salazar, como era su nombre de pila, volviera con vida, luego de que trascendió que había desaparecido del sector de Polanco, en Ciudad de México el pasado martes 16 de septiembre. EL artista estaba con el Dj Regio Clown, cuyo nombre real era Jorge Luis Herrera.

Este lunes 22 de septiembre, las autoridades mexicanas dieron a conocer que los dos artistas colombianos fueron hallados muertos y al parecer desmembrados, en el municipio de Cocotitlán, Estado México, a unos 50 km de la capital mexicana. Sus muertes son causa de investigación.

Una horas después de que se produjera la noticia, Marcela se pronunció sobre el hecho, dejando ver que se encuentra bastante afectada.

“Solo encuentro refugio y consuelo en Dios”, Marcela Reyes sobre muerte de B-King

“Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios”, comenzó escribiendo la Dj que enseguida reflexionó sobre lo que llevará consigo tras la tragedia.

“Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”.

Al final, deseó fortaleza para la familia de su ex: “Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro”.

Vale la pena mencionar que tanto Marcela como B-King estuvieron en el centro de la polémica por señalamientos mutuos alrededor de su ruptura ocurrida el año pasado.

Con su desaparición, incluso algunos responsabilizaron a Marcela, quien emitió dos comunicados aclarando que no tenía nada que ver con el asunto.

