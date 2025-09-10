Exparticipantes de LCDLF terminaron su relación: “Fue bonito mientras duró”

Manelyk González, la creadora de contenido mexicana que hizo intercambio con Melissa Gate en la reciente temporada de La casa de los famosos Colombia, comenzó una relación sentimental con Carlos “Caramelo” Cruz, quien fue su compañero en ese reality de convivencia.

En redes sociales, la pareja demostraba estar muy enamorada; sin embargo, en las últimas semanas se comenzó a rumorar que ya no estaban juntos porque no habían vuelto a aparecer en fotos ni en videos.

Manelyk Rodríguez y Caramelo Cruz terminaron

Para despejar los rumores, la mexicana y el dominicano realizaron una transmisión en vivo confirmando lo que muchos imaginaban. “Al final yo entiendo que no tenemos los mismos fans, que a mí me van a defender los míos y a Carlos los de él... En estos últimos días que han hablado mucho de nosotros”, dijo la ‘reina de los realities’.

Enseguida, Caramelo agregó: “Nuestra relación fue algo público, todo el mundo sabía lo que hacíamos y nosotros lo hacíamos por los fans para que ellos supieran que estábamos bien, pero hay cosas que eran muy privadas de nosotros y cada cosa que a uno le pasa en la relación no tiene por qué estarla diciendo".

Después de esas palabras, Manelyk fue directa con sus seguidores: “Lo que quiere decir es que no estamos juntos, pero nosotros estamos bien, nos llevamos bien, no tenemos un problema, nos discutimos, simplemente ya no estamos juntos”, aseguró.

Aunque no revelaron los motivos, Caramelo dijo que de su relación guardarán lo mejor de cada uno: “Ya lo de nosotros se terminó. Fue bonito mientras duró, la pasamos bien y nos llevamos un recuerdo bonito de cada quien, nosotros por el momento no somos enemigos, nos llevamos bien”.

Los exparticipantes del reality habían confirmado su relación en julio pasado durante una visita que hicieron a Colombia, donde compartieron con Karina García en Medellín. “Son palabras mayores que a lo mejor en otra época me hubieran dado como miedo, hubiera dicho como, “Guau”, Pero en este momento me siento plena, me siento feliz, me siento supersegura de la relación que tenemos, o sea, soy su mujer", dijo en una entrevista con Buen Día Colombia.

También agregó en ese momento: “Caramelo llegó en un momento muy importante en mi vida, siento que fue un cambio muy radical después de que entré a La casa de los famosos de madurez, de crecer más la parte espiritual que lo laboral y me encontré con este hombre y lo estamos disfrutando al máximo".