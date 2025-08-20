Experiodista de ‘Noticias Caracol’ será nueva embajadora de Colombia en Nicaragua

Vilma Jay hizo parte de ‘Noticias Caracol’ por varios años y desde San Andrés y como corresponsal, mantuvo al tanto del acontecer en la isla a los televidentes. La periodista, nacida en el archipiélago, renunció al informativo para posteriormente, hacer parte del sistema informativo RTVC.

Ante este nuevo reto, Jay se trasladó desde su natal isla a la capital de la República. Desde el set de su nueva casa laboral, ha dado a conocer las noticias nacionales. Ahora se ha confirmado que esta comunicadora abandonará los estudios de televisión ya que será la embajadora de Colombia en Nicaragua.

¿Quién es Vilma Jay la periodista que deja el set de noticias para asumir la diplomacia?

Vilma Jay López es graduada de Comunicación Social y Periodismo en Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Cartagena, y también cursó el programa de Producción de Radio y Televisión. Estuvo por más de una década como corresponsal en la isla de San Andrés para el noticiero del canal Caracol. Desde el 2023, entró al equipo de ‘RTVC Noticias’, como presentadora de la emisión central por Señal Colombia.

En la página de la universidad Jorge Tadeo, donde Vilma fue destacada como una profesional sobresaliente en el 2024, dentro de sus egresados, la periodista puntualizó sobre la importancia de aferrarse a los sueños, ser apasionado en el trabajo y hacerlo con disciplina.

Vilma Jay se pronuncia sobre su nombramiento en embajada de Nicaragua

“La embajadora que pusimos, Jay, que trabaja en RTVC, o trabajaba, no sé, de San Andrés, no le han dado el beneplácito. Entonces, el embajador que teníamos trabajó hasta una fecha en donde Carlos Ramón no era llamado por la justicia. El 21 de enero. Hasta ahí tuvimos embajador en Nicaragua”, mencionó le propio presidente de Colombia en el consejo de ministros sobre el nombramiento de la comunicadora.La periodista dijo al respecto: “Este es el momento en el que el presidente en Consejo de Ministros me ”chivió" anunciando mi nombramiento. Gracias Gustavo Petro por ese voto de confianza y por avivar la esperanza para nuestros pescadores. Ahora la decisión está del lado de Nicaragua con la entrega del beneplácito para que quede en firme el nombramiento y la entrada al vecino país. Yo estoy rendida a la voluntad de Dios, él tiene la última palabra“, puntualizó la recién nombrada.

