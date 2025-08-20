La Liendra se retira de las redes: “No se preocupen por mí”

En la pasada edición de ‘La Casa de los famosos’, el generador de contenido Mauricio Gómez, más conocido entre los cibernautas como ‘La Liendra’ mostró que es dueño de una personalidad alegre, pero tranquila y que siempre procura evitar la confrontación. Fue uno de los mediadores entre los participantes cuando los ánimos se caldeaban o se asomaban conflictos.

La Liendra cuenta con una importante comunidad digital que ha cultivado por más de cinco años. Recientemente se rumoró que su relación con Dani Duke no pasaba por un buen momento, debido a la ausencia de ella en las redes del influencer. Él desmintió tales versiones y explicó que esto se debía a un asunto contractual, al parecer la relación continúa estable.

Después de esto no ha sido mucha la aparición de Gómez en el mundo digital hasta este fin de semana cuando reapareció para hacer un anuncio importante e inesperado. La Liendra reveló que se retira de las redes.

¿Por qué La Liendra quiere alejarse de las redes sociales y el celular?

Fue a través de cuenta de Instagram, que el creador de contenido se pronunció: “Hey, Liendras, ¿cómo están? Tiempo sin verlos. Paso por acá para decirles que me retiro un tiempito de las redes sociales, entonces para que no se preocupen porque no subo nada, simplemente, no me nace, no estoy ahorita en el mood de crear contenido”, comenzó diciendo La Liendra que luego aseguró que ni él mismo cuando estaría de regreso al mundo digital..

“Nos vemos en unos días, en unas semanas, en unos meses, no lo sé. Me sumergiré en mis ideas hasta que encuentre algo que quiera salir a crear. Por el momento, solamente quiero jugar Play, meditar, orar, alejarme de las redes sociales, del celular y estar un poco más consciente”, dijo Gómez evidenciando una especie de agotamiento de pantalla por lo que estaría optando por tener tiempo para sí, lejos de lo digital.

Así mismo le pidió a su comunidad que no se preocupen por él pues estará procurando disfrutar de lo que ha creado en su tiempo de influencer.

“Voy a aprovechar para darme unas vacaciones. Dios me los bendiga, no se preocupen por mí, estoy mejor que nunca. Simplemente, voy a disfrutar de lo que he trabajado y nos vemos mucho más adelante”, concluyó.

