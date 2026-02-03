Famosa actriz enfrenta dura crisis económica. Debe 80 millones de arriendo: “Estoy cansada”

Carolina Trujillo Dávila es una actriz colombiana que ha dejado su huella en el teatro, cine y televisión a lo largo de varias décadas, convirtiéndose en una de las figuras más admiradas de la cultura nacional. La nacida en Bogotá comenzó su formación artística en Francia, donde se sumergió en el mundo de la actuación, la escenografía y el vestuario, antes de regresar a Colombia para forjar una carrera diversa en el entretenimiento. Hizo su debut en televisión en 1979 y, con el paso de los años, participó en numerosas producciones icónicas de la pantalla chica, como En las líneas del destino, Casabrava, Vanessa y Los pecados de Inés de Hinojosa. Su trabajo alcanzó un hito memorable con el papel de Francisca García Muriel en La casa de las dos palmas, una de las telenovelas más queridas de la televisión colombiana, conocida por su profundidad dramática y su estilo de época.

¿Qué le pasó a la actriz Carolina Trujillo?

Tras varios años de ausencia en la pantalla, este fin de semana el programa La Red la entrevistó para conocer qué ha pasado con su vida. Para sorpresa de muchos, Carolina reveló que, desde hace cinco años, viene enfrentando una dura crisis económica. “Desde la pandemia que se paralizó todo, entonces me empecé a colgar con los arriendos”, dijo, refiriéndose al arriendo del lugar donde tiene su museo Barcarola.

La actriz aseguró que, debido a la crisis no ha podido cumplir con los pagos del alquiler, por lo que está en riesgo de perder lo que con tanto esfuerzo ha construido durante tantos años. “Por ahora lo voy a abrir por un mes, como exposición, y si no, guardo todo. Los dueños del local deben estar iracundos, pero yo no me he escondido, aquí estoy”, aseguró.

“Vivo de la renta de un apartamento. La asociación paga la EPS”, agregó. Aunque ha pedido ayuda, según cuenta, nadie le ha tendido la mano: “Llevo 30 años escribiendo cartas y ni siquiera me contestan. Mi deseo con este museo es que prevalezca, porque ¿para qué lo hice? Ya me aburrí, ya estoy cansada. Ya no me importa desbaratar todo y guardarlo”, dijo con evidente tristeza.

El programa de entretenimiento aseguró que, aproximadamente, la actriz tiene una deuda de casi 80 millones con los dueños del local donde tiene ubicado su museo en Bogotá. “Trabajé toda la vida para no estar así, pero así fue, entonces ya no me importa”.