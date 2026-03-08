Famosa actriz mostró cómo quedó su rostro luego de ser mordida por un perro

La actriz estadounidense Paige Spara, conocida por su papel de Lea en la serie The Good Doctor, volvió a captar la atención en las redes sociales tras compartir el antes y después de su rostro, luego de haber sufrido un grave ataque de un perro. Este incidente, que ocurrió hace poco más de un año, dejó una marca significativa: el canino le mordió la cara, causando que le arrancara parte de la mejilla y del labio superior. La situación fue tan delicada que requirió atención médica inmediata y varios puntos de sutura.

Así se ve Paige Spara tras ser mordida por un perro

Recientemente, la actriz se refirió en redes sociales sobre su proceso de recuperación. A través de sus historias de Instagram, compartió una foto actual de su rostro, junto a un mensaje donde aseguró que la herida ya está casi completamente curada. “Ha pasado un poco más de un año y la mordida del perro que me arrancó parte de la mejilla y el labio superior está prácticamente sanada”, escribió. En la instantánea se le ve sonriente y sin cicatrices visibles. La publicación generó interés porque Spara también mostró una foto tomada poco después del ataque, en la que se pueden ver las graves lesiones que sufrió en su rostro.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

A través de sus historias de Instagram, Paige Spara compartió una foto reciente de su proceso de recuperación. Fotografía por: Instagram

En la antigua imagen que compartió la actriz, se pueden ver varias heridas profundas en su rostro, especialmente en el labio superior y justo debajo de uno de sus ojos. Para cerrar esas lesiones, los médicos tuvieron que ponerle varios puntos de sutura, dado lo graves que eran los cortes. Las marcas, que eran visibles y se extendían por diferentes áreas de su cara, mostraban claramente la violencia del ataque del animal. En ese momento, la actriz no había dado muchos detalles sobre cómo sucedió el incidente, pero las fotografías dejaban ver de manera clara el proceso de recuperación que tuvo que atravesar.

Con el tiempo, las heridas fueron sanando hasta desaparecer casi por completo. En su reciente publicación, Spara celebró este logro y, con un toque de humor, comentó que sus cicatrices ahora son historia. A pesar de que el ataque fue un momento difícil, la actriz expresó su gratitud por la recuperación que ha tenido y por el apoyo incondicional de sus seguidores a lo largo de todo el proceso.