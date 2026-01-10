Famosa presentadora fue operada de urgencia por cáncer: “No apareció de la nada”

Tras tres meses de lucha, la presentadora venezolana Osmariel Villalobos tuvo que someterse a una cirugía luego que le encontraran nuevos tumores alrededor de la mama. “Ayer, en horas de la mañana, fui intervenida. Mastectomía unilateral “seno derecho” (ya luego doy detalles)”, se lee al comienzo de una publicación que hizo en sus redes sociales.

¿Qué le pasó a Osmariel Villalobos, exparticipante de ‘La casa de los famosos’?

La también la exreina escribió un emotivo mensaje reflexionando sobre lo que le ha dejado la enfermedad: “Ayer también elegí soltar lo que ya cumplió su ciclo y no me pertenece. El cáncer no apareció de la nada. Fue una alerta temprana. Fue un límite amoroso. Un “hasta aquí” que mi cuerpo pidió antes de romperse”.

Enseguida, agregó: “Esta mama no falló. Me protegió como supo hacerlo. Hoy la honro… y la libero. Durante estos meses, rodeada de profesionales que me acompañaron con amor, entendí por qué llegó esta experiencia a mi vida… y también comprendí que podía irse. Dejo atrás viejas formas de vivir mi feminidad, el sacrificio disfrazado de amor y la autoexigencia constante”.

Tras realizarse el procedimiento quirúrgico, que afortunadamentesalió bien, la presentadora afirmó: “Entro y salgo de este proceso con gratitud, conciencia y paz.Más liviana. Más despierta.Más mía.Gracias a Dios por sostenerme en cada paso.Gracias a mi familia, amigos y a cada persona que me acompañó con amor, oraciones y presencia.No es el final de nada. Es el inicio de una forma distinta de vivir, de cuidarme y de elegirme”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién es Osmariel Villalobos?

Osmariel una de las comunicadoras, modelos y presentadoras más reconocidas del mundo del entretenimiento en Venezuela. Villalobos comenzó su carrera como modelo y en los concursos de belleza a una edad temprana. Antes de convertirse en un nombre familiar, fue coronada Reina del Turismo en la XLII Feria de La Chinita en 2007 y obtuvo el título de Sambil Model Maracaibo en 2008. Su gran oportunidad llegó durante Miss Venezuela 2011, donde representó al estado de Yaracuy y fue coronada Miss Venezuela Tierra. Este galardón le abrió la puerta para representar a su país en Miss Tierra 2012 en Filipinas, donde obtuvo el título de Miss Tierra Agua (esencialmente el segundo lugar) y también fue reconocida como Miss Fotogénica, brillando intensamente con su encanto y presencia en el escenario internacional.