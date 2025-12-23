Logo Revista Vea
Barry Manilow reveló que padece cáncer de pulmón y aplaza conciertos en EEUU

El cantante neoyorquino de 82 años confirmó que deberá someterse a una intervención quirúrgica y por esta razón reprogramó varios conciertos que tenía previstos para enero.

Por Agencia EFE
23 de diciembre de 2025
El cantante neoyorquino de 82 años confirmó que deberá someterse a una intervención quirúrgica y por esta razón reprogramó varios conciertos que tenía previstos para enero.
Fotografía por: Instagram

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el intérprete de éxitos como ‘Copacabana’ y ‘Mandy’ explicó que recibió el diagnóstico de forma fortuita tras pasar varias semanas con problemas respiratorios.

¿Qué le pasó a Barry Manilow?

“Como muchos saben, pasé recientemente seis semanas con bronquitis, seguidas de una recaída de otras cinco semanas”, señaló Manilow, y agregó que pese a haberse recuperado y regresado a los escenarios, su médico ordenó una resonancia magnética para asegurarse de que todo estaba bien.

La prueba detectó “un punto canceroso” en su pulmón izquierdo que, según los médicos, debe ser extirpado.

“Es pura suerte -y un gran médico- que se haya encontrado tan pronto”, afirmó el artista, quien subrayó que los especialistas no creen que el cáncer se haya propagado.

“No habrá quimioterapia ni radiación. Solo sopa de pollo y reposiciones de ‘I Love Lucy’”, bromeó en Instagram.

Manilow será operado a finales de diciembre y deberá guardar aproximadamente un mes de recuperación tras la cirugía, con lo que los conciertos que tenía programados en Estados Unidos para enero se aplazarán a entre febrero y abril.

El cantante pidió disculpas a sus seguidores por el cambio de fechas: “siento mucho que tengáis que modificar vuestros planes”, escribió, al tiempo que aseguró que espera regresar a los escenarios en febrero, coincidiendo con su tradicional fin de semana de San Valentín en Las Vegas, donde mantiene una residencia permanente.

Asimismo, el artista aprovechó también para desear felices fiestas a sus seguidores y animó a todos a someterse a revisiones médicas “ante el más mínimo síntoma”.

Manilow alcanzó la fama internacional en la década de 1970 gracias a una serie de éxitos que lo convirtieron en una de las figuras más populares del pop estadounidense, entre ellos ‘Mandy’, ‘Copacabana’ y ‘Can’t Smile Without you’, con un estilo melódico que vendió decenas de millones de discos y consolidó una carrera de más de cinco décadas.

