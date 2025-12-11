Actriz y exparticipante de ‘La casa de los famosos’ revela que cáncer que padece se complicó

Hace tan solo tres meses, la presentadora y ex participante de ‘La Casa de los famosos’ Osmariel Villalobos reveló que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Puntualizó en que le fue detectado un carcinoma ductal in situ en etapa temprana.
“No importa cuán sana creas estar… El cáncer puede tocarte la puerta sin aviso.Y te obliga a parar. A mirar hacia dentro. A preguntarte: ¿me estoy cuidando de verdad? Hoy entiendo que el amor propio también es ir al médico. Es hacerse el examen. Es no callarse. Es elegir la vida. Si este mensaje llega a ti, por favor: Hazte el chequeo. Hazlo por ti. Hazlo a tiempo”, dijo la participante de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’ y también aspirante a Miss Universe Latina, hace un par de meses cuando enfrentó su diagnóstico.
Ahora en una charla en medio de ‘El pódcast de Rocío’, la nacida en Maracaibo, de 37 años, contó que los médicos han hecho nuevos y poco alentadores descubrimientos en su cuerpo, que cambiarían su tratamiento.
La presentadora confesó que la enfermedad le ha generado dolor físico y detalló.
“Recibí una llamada de mi médico oncólogo diciéndome que el tratamiento que quería hacer llegando a Miami ya no se va a poder. A medida que mi radiólogo me fue investigando, ahí es donde mi oncóloga me cambia el panorama y me dice ‘hay que quitarte toda la mama porque lo tienes en muchas parte del seno’”, dijo Villlalobos que luego detalló que mantiene su fe.
“Entonces yo iba a iniciar un proceso que no sé si ahora se va a poder porque mi otra oncóloga me acaba de decir que está invasivo. Le pido a Dios salud, que me cure y que esto sea un capítulo que pase rápido”.
Osmariel Villlalobos confiesa que tiene miedo
A la venezolana le hallaron cinco tumores en la mencionada área, dos de los cuales salieron malignos. Cuando le preguntaron si tenía miedo respondió: “Sí, tengo miedo y no sé por qué. Porque si creo en Dios y creo que él está conmigo al lado, no tengo por qué tenerlo”, dijo y mencionó que le pide a Dios salud y decreta a diario que está sana, peor también sabe que hay una realidad.
Dentro de la charla, también mencionó los cambios de vida que ha tenido en el nuevo proceso. Ahora es vegana, practica el ayuno y además de cuidar su cuerpo, también procura fortalecer su parte espiritual.
“Yo confío en que a veces no es lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere, y si Dios quiere que las cosas sean así, pues así lo haré….Esta historia no se acaba hasta que se acabe”, dijo evidenciando que está dispuesta a seguir su lucha.
Recordemos que al comienzo de su proceso ella había optado por un tratamiento que no incluía cirugía, pero en vista de los nuevos resultados, es aparece ser a opción. “Confío en la medicina, confío en los doctores, confío también en que hay cosas alternativas que también te ayudan a sanar como las que estoy haciendo hoy en día. Todo es parte y todo suma, nada resta”, dijo.