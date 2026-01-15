Famoso actor de novelas sufre convulsiones en plena emisión en vivo

Los realities show se han caracterizado por exponer en tiempo real, generalmente a través del streaming, lo que ocurre con sus participantes.

De esta manera, los televidentes han visto peleas, nacientes amores, relaciones fugaces e incluso, separaciones en pantalla. Todo esto sin duda se convierte en uno de los atractivos de este tipo de formatos.

En esta oportunidad fue un percance de salud en plena transmisión, el que alertó a los televidentes.

Fue en la emisión en vivo de una prueba de resistencia en el programa Big Brother Brasil 26, Gran Hermano, que el actor Henri Castelli, de 47 años, sufrió una convulsión, que obligó a la producción a detener la competencia y llamar a un equipo médico para asistirlo.

Esto ocurrió el 14 de enero de en una prueba física. Las imágenes del actor en medio de su crisis, donde se veía con movimientos bruscos, involuntarios y extraños, recorrieron las redes sociales. Fueron sus compañeros de competencia los primeros en notar que algo no andaba bien y dar aviso al equipo de producción del formato. Tras auxiliarlo en el estudio, la cadena informó que el actor perdió la consciencia, pero ya la había recuperado y estaba bajo observación médica.

¿Qué le pasó a Henri Castelli?

De momento, no se ha confirmado un diagnóstico de salud puntual y las causas de la convulsión, sin embargo, algunos medios locales indican que se trató de un trastorno de salud crónico, conocido como parestesia, y que este le habría sido diagnosticado hace meses, al actor. El trastorno sería la consecuencia de una agresión física que sufrió, en un atraco, en un restaurante en Brasil.

El actor habría quedado con pérdida de sensibilidad y hormigueo en una parte de su cara. En ese momento, Henri también tuvo una fractura de la mandíbula.

Henri es un actor nacido en San Bernardo de Campo, Brasil, el 10 de febrero de 1978. Tiene 47 años y ha participado en novelas como Sol naciente, Flor caribe, Esplendor, Gabriel y Acuarela del amor. También es un reconocido modelo en su país.

