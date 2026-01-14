Letra e historia de ‘El aventurero en el cielo’ la canción dedicada a Yeison Jiménez

El homenaje público a Yeison Jiménez, realizado el miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, tuvo muchos momentos emotivos que llevaron a las lágrimas, tanto a jimenistas, como a familiares y amigos del ídolo, que falleció el pasado sábado 10 a las 4:11 p.m. cuando su avioneta se precipitó contra un campo en inmediaciones del aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, Boyacá. Con el artista fallecieron los otros cinco ocupantes de la aeronave, quienes hacían parte de su equipo de trabajo.

El tributo al artista de 34 años tuvo dos partes. En la primera fueron la intervención de su madre, doña Luz Mery, y la de su hija Thaliana, de 8 años, algunos de los momentos más conmovedores. En la segunda parte, que comenzó poco antes de las 6 p.m., fue el instante en que algunos de sus colegas unidos anunciaron que le habían compuesto un tema al artista y lo cantaron a una sola voz .

La canción se titula ‘El aventurero en el cielo’ y trascendió que la iniciativa de escribir y grabar este sencillo fue idea de los artistas Pipe Bueno y Ciro Quiñonez.

A ellos se les unieron Jhonny Rivera, Arelys Henao, Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Francy, Jessi Uribe, Paola Jara, El Charrito Negro, Alzate y Sebastián Ayala. Juntos cantaron el tema al empezar y lo repitieron una vez más al concluir el homenaje, que se constituye en el más grande que se le haya hecho a un artista que partió, en el escenario donde Yeison se presentó con sold out en tres ocasiones en vida. De ahí que al homenaje fue calificado como el cuarto sold out del Aventurero.

La letra menciona en sus apartes títulos de canciones del fallecido artista y recuerda cómo lucía, qué le gustaba y algunas de las características que los Jimenistas conocían del cantante.

Letra ‘El aventurero en el cielo’

Voy a llamar a todo el combo para que alisten un caballo

Voy a sacar el mejor

Una despedida con farra

No se preocupen por la plata, que esta noche invito yo.

Vamos a escuchar a Yeison, que seguro él ya está en el cielo

Está en su mejor caballo

Qué faltas en mí, parcero

No olvides que te queremos, por eso estamos cantando

Mi Dios solicita al aventurero, de buenas botas, caballo y sombrero

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando

Desde arriba tú nos estarás cuidando

Con el corazón brindamos, porque todos te queremos

Colombia llora de pura rabia

Voy a darle hasta la madre, sirvan el guaro,

y que el desmadre sea hoy por tu legado

Descansa en paz, vete tranquilo, vuela

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela

Tenías razón, ni tengo ni necesito

Fuiste leal, sincero y buen amigo

Las mujeres te extrañamos,

con tu música tomamos, nos dejaste un gran dolor

Aquí todas te recuerdan como todo un caballero,

de palabra y gran señor

Vamos a escuchar a Yeison, que se curó allá en el cielo

Está en su mejor, mi parcero

No olvides que te queremos, por eso estamos cantando

Mi Dios solicita al aventurero,

de buenas botas, caballo y sombrero

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando

y a tu equipo el cielo conquistando

Desde arriba tú nos estarás cuidando

Con el corazón brindamos, porque todos te queremos

¿Qué día es hoy? Ayer fue tu última farra

y hoy Colombia llora de pura rabia

Voy a darle hasta la madre, sirvan guaro,

y que el desmadre sea hoy por tu legado

Descansa en paz, vete tranquilo, vuela

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela

Tenías razón, ni tengo ni necesito

Fuiste leal… canta, mi amor

