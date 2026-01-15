“Con el corazón” Colombia despidió a Yeison Jiménez. Así fue el adiós del aventurero

Desde que la familia y la organización de Yeison Jiménez anunciaron que habría un homenaje público para el artista, miles de ‘Jimenistas’, como el artista definió a sus seguidores, se instalaron desde la noche anterior a la entrada del Movistar Arena de Bogotá. Todos querían sentirlo cerca una vez, cantar para él, recordarlo para siempre.

Las puertas del lugar donde Yeison Jiménez hizo vibrar a su público se abrieron al mediodía. Era tal la magnitud del homenaje que lo dividieron en dos partes. Pudieron entrar más de 15 mil personas. Muchos quedaron por fiera con la esperanza de poder entrar en el siguiente tributo. El escenario, adornado con flores blancas, estaba listo para que los amigos y colegas del nacido en Manzanares, Caldas, hace 34 años, lo acompañaran cantando.

Abajo del escenario estaban los féretros de sus amigos del alma, sus parceros y sus fieles escuderos Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Weisman Mora y Fernando Torres. Sobre el de Yeison, el sombrero negro que usó tantas veces en sus shows.

Mientras ‘Los jimenistas de corazón’, algunos con balacas con su nombre, otros con sombrero y camiseta alusivas al intérprete de temas como ‘Traga maluca’ y ‘Aventurero’ se acomodaban en sus sillas, también cantaban sus temas, algunos en medio de lágrimas. Miles llevaban globos blancos que elevaban una y otra vez.

Pipe Bueno fue el primero en subir al escenario y recordar a su amigo. Interpretó ‘Tengo ganas’, el tema que grabó con Yeison. reflexionó sobre lo que la inesperada partida de su colega le recordó: “Cuídense, amen, perdonen rápido y digan que aman”, expresó Bueno. Alzate nunca imaginó que ‘Plegaria’, que habla de alguien que parte inesperadamente y deja un doloroso vacío, fuera la canción con que despediría a su amigo.

Despedida de la madre y la hija de Yeison Jiménez

Paola Jara y Jessi Uribe se unieron al homenaje con ‘Ya no mi amor’ y dieron paso a uno de los momentos más emotivos, cuando Luz Mery Galeano, madre de Yeison, y Thaliana, su hija de 8 años, se dirigieron a los asistentes. La mamá del artista pidió un minuto de silencio por los seis fallecidos. “Mi hijo se fue al cielo a servirle a Dios, y se fue diciendo ‘mi mamá es una guerrera’... Quiero darle gracias a Dios por mi hijo”, dijo entre aplausos. “Y hoy estoy aquí parada diciéndoles que le doy gracias a Dios por haber traído ese ser maravilloso, ese héroe, ese papá, ese hermano, ese amigo”.

En sus palabras finales prometió estar para sus nietos y su nuera, “para que tú hijo, puedas disfrutar del descanso eterno”, puntualizó.

Thaliana pidió que los presentes amen a sus padres y hagan una oración por el suyo, “es lo único que quería”. Las palabras de la niña se vieron interrumpidas por los aplausos y voces fuertes que decían “¡Viva Yeison!”.

Francy, con Él adiós´, y Arelys Henao, con ‘Nadie es eterno en el mundo’ rindieron tributo a ese compañero de escenario que querían tanto.

Uno tras otro, todos los colegas y amigos de ‘Yei’ se hicieron presentes. Sebastián Ayala entonó ‘Qué tonto soy’, canción que grabó con el caldense; mientras que Alexis Escobar prefirió interpretar ‘Bendecida’, uno de los clásicos de Yeison. Enseguida, sonó ‘Amanecí contento’ en la voz de Jhon Alex Castaño. Pasabordo escogió ‘Hasta la madre’ para recordarlo.

Ciro Quiñónez y Luis Alfonso, que interpretaron ‘El embustero’, invitaron a Jessi Uribe y a Pipe Bueno de nuevo al escenario para interpretar ‘Regalada sales cara’, el tema clásico de la música popular colombiana. ‘El contentoso’ cantó “Destino final”, una de las canciones más emotivas de Jiménez.

Habían transcurrido cuatro horas, y los jimenistas salieron para dar paso a otros miles que aguardaban para rendir su tributo al inolvidable artista. EN un segundo turno nuevamente el Movistar se llenó.

Vino un nuevo momento emotivo cuando los colegas de Yesion subieron al escenario y cantaron ‘El aventurero en el cielo’. Hubo llanto, aplausos y gritos cuando en la voz de Jessi Uribe, Paola Jara, Jhonny Rivera, Ciro Quiñonez y Pipe Bueno entre otros cantaron el tema que compusieron en pocos días.

Yeison Jiménez se despidió del Movistar, ese escenario donde hizo realidad sus sueños, donde disfrutó del cariño del público, y que hoy se entregó otra vez. Murió el cantante, pero nació la leyenda representada en el hombre que nació en Manzanares, que amaba cantar, que adoraba a su familia y que soñaba en grande.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento