Actor John Alford murió en prisión. Fue hallado muerto en su celda

John Alford, cuyo nombre de pila era John Shannon, siempre aseguró que era inocente de violación, pero los testimonios y las pruebas que se mostraron en un juicio, que comenzó septiembre del 2025, llevaron a condenarlo con una pena de ocho años y medio por delitos sexuales contra dos adolescentes.

John recibió la sentencia en enero pasado,y por ello llevaba dos meses tras las rejas.

El actor de 54 años fue señalado de agredir a dos adolescentes: una de 15 años y a otra de 14 en hechos ocurridos en 2022. Durante el juicio, la víctima menor declaró que él la violó en dos ocasiones, después de haber bebido vodka con él.

El fiscal a cargo del caso, Chris White declaró ante el jurado: “John Shannon era plenamente consciente de la edad de las chicas, pero aun así optó por explotarlas, dándoles alcohol y cometiendo delitos sexuales contra ellas”.

Este domingo 15 de marzo los medios británicos confirmaron, según información dada por las autoridades penitenciarias a The Mirror y BBC, que el actor “John Shannon murió en prisión el 13 de marzo de 2026. Como en todos los casos de muertes bajo custodia, el Defensor del Pueblo de Prisiones y Libertad Condicional investigará el caso”, dijo el portavoz encargado de confirmar la noticia.

¿Quién era John Alford, el actor que fue hallado muerto en prisión?

El actor se hizo popular en las décadas del 80 y 90 por sus roles en las series ‘Grange Hill’ y ‘London’s Burning’.

De esta última fue despedido luego de que se le acusara de dar drogas a un periodista encubierto.

Alford había nacido el 30 de octubre de 1971.

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