Famosos, cantantes y actores que murieron en 2025

Más allá de los aplausos, los escenarios y las pantallas, este año estuvo marcado por ausencias que resonaron en todo el público. Sus voces, personajes y canciones siguen vivas en la memoria colectiva. El talento de quienes ya se fueron ha cruzado generaciones y fronteras, dejando una huella en la cultura popular, tanto en Colombia como en el ámbito internacional. A continuación, algunos de los famosos que partieron de este mundo durante el 2025:

Paquita la del Barrio

Francisca Viveros Barradas, nombre de pila de la cantante de “Rata de dos patas”, murió en su casa en el estado de Veracruz, en México, el 17 de febrero. Durante los últimos meses, la artista de 77 años sufrió algunas complicaciones pulmonares.

Paquita la del Barrio, intérprete de "Rata de dos patas". EFE/EPA/PAUL BUCK *** Local Caption *** 51113585 Fotografía por: PAUL BUCK

Gene Hackman

El actor estadounidense fue encontrado sin vida en su hogar en Santa Fe, Nuevo México, el 26 de febrero, junto a su esposa, Betsy Arakawa. El cuerpo del artista estaba en una habitación contigua a la cocina y el de ella, en uno de los baños. Después de varias semanas de investigación, se determinó que el ganador de dos Óscar falleció debido a un paro cardíaco, que se vio agravado por alzhéimer en estado avanzado y otras complicaciones de salud, además, llevaba varios días sin comer. Por su parte, su esposa murió por una rara infección transmitida por roedores.

Rubby Pérez

El 8 de abril, la música se vistió de luto por el fallecimiento de Rubby Pérez, una de las figuras más reconocidas del merengue. El artista perdió la vida trágicamente mientras daba un concierto en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo. El techo del lugar se desplomó, causando una de las tragedias más impactantes en la historia reciente del entretenimiento. Pérez, quien estaba en el escenario cuando ocurrió la tragedia, quedó atrapado entre los escombros.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Kepa Amuchastegui

El actor, director y dramaturgo colombiano murió el 27 de mayo a causa de un cáncer de vejiga. El artista tenía 84 años y entre sus personajes más queridos estuvieron el de Roberto Mendoza en Yo soy Betty, la fea, Fortunato Luna en Un ángel llamado Azul y Gervasio Sánchez de Luna en Bolívar. Ozzy Osbourne

El icónico cantante, conocido como el Príncipe de las Tinieblas y exvocalista de Black Sabbath, falleció el 22 de julio, a los 76 años debido a un paro cardíaco y un infarto agudo del miocardio, según el certificado de defunción que presentó su familia.

Ozzy Osbourne

El icónico cantante, conocido como el “Príncipe de las Tinieblas” y exlíder de Black Sabbath, falleció el 22 de julio a los 76 años, debido a un paro cardíaco y un infarto agudo de miocardio, según el certificado de defunción que presentó su familia.

Gustavo Angarita

El icónico actor, quien murió el 17 de octubre a los 83 años, fue testigo y protagonista de la historia de la actuación en Colombia. Vivió sus días con serenidad, rodeado de pintura, música y reflexión. El artista murió a causa de un cáncer. En el cine, dejó su huella con papeles memorables en películas como “Tiempo de morir” y “La estrategia del caracol”, que son algunos de sus trabajos más destacados. También brilló en televisión, donde series y telenovelas reconocidas le dieron la oportunidad de convertirse en parte del imaginario colectivo de un país que lo vio crecer en los escenarios y la pantalla. “La casa de las dos palmas”, “La potra Zaina”, “Bella Calamidades”, “La ley del corazón” son algunas de ellas.

Rafael Ithier

El 6 de diciembre falleció el músico puertorriqueño, fundador y director de la orquesta El Gran Combo de Puerto Rico. De acuerdo con algunos allegados, el ícono de la salsa murió por complicaciones de salud derivadas de una pulmonía que lo llevaron a permanecer hospitalizado durante varios días.

Rob Reiner

El director y productor de Misery y La princesa prometida, y su esposa, la fotógrafa Michele Singer, fueron encontrados sin vida en su residencia en Los Ángeles el 14 de diciembre. La pareja tenía heridas de arma blanca. Las investigaciones oficiales revelaron que el hijo menor de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado y enfrenta cargos formales por dos delitos de asesinato en primer grado relacionados con la muerte de sus padres.