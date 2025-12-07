Rafael Ithier: de qué murió, edad, hijos y más del fundador de El Gran Combo de Puerto Rico

Hay luto en el mundo de la salsa. En la noche de este sábado 6 de diciembre, familiares de Rafael Ithier, ícono de la salsa, confirmaron el deceso del fundador de la orquesta El Combo de Puerto Rico, quien dejó un legado de más de seis décadas.

¿De qué murió Rafael Ithier?

Algunos allegados al artista aseguraron que su muerte se dio por complicaciones de salud derivadas de una pulmonía por la que Rafael Ithier habría permanecido varios días hospitalizado. Varios de sus amigos y colegas dejaron mensajes lamentando su deceso.

“Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género ‘Don Rafael Ithier’ no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de Salsa más importante del mundo ‘EL GRAN COMBO DE PR””, escribió Víctor Manuelle.

¿Quién era Rafael Ithier?

El artista nació el 20 de agosto de 1926 en San Juan, Puerto Rico. Desde muy pequeño fue influenciando en la música por su padre Nicolás quien tenía un grupo de bohemia. Al quedar huérfano de padre a los 8 años, Rafael comenzó tocando la guitarra en una tienda cercana para ayudar a su mamá. Cuando llegó a octavo dejó la escuela para trabajar más duro. Hizo parte de agrupaciones como el Conjunto Taoné y Conjunto del Pueblo. En 1962 fundó ‘El Gran Combo de Puerto Rico’, junto a Martín Quiñones y Eddie ‘La Bala’, con quienes logró llevar la salsa por todo el mundo.

“El Gran Combo de Puerto Rico”, orquesta fundada por Rafael Ithier. Fotografía por: Cortesía

A lo largo de su vida recibió múltiples reconocimientos por su aporte cultural, entre ellos el titulo Honoris Causa que le entregó la Universidad de Puerto Rico en 2024. La orquesta fue ganadora de dos premios Grammy Latinoy lanzó varios éxitos como ‘Brujería’, ‘Ojos chinos’, ‘Timbalero’, ‘No hay cama pa’ tanta gente’, ‘Me liberé’, ‘Un verano en Nueva York’, ‘Trampolín’, ‘Y no hago más na’, ‘Arroz con habichuela’, ‘Sin salsa no hay paraíso’, ‘Achilipú’ y ‘Así son’.

¿Cuántos hijos tenía Rafael Ithier?

El pianista, arreglista, compositor, productor musical y director tuvo cinco hijos: Carlos, Pedro, Mérida, Maritza e Ivonne y estaba casado con su esposa Carmen Soto.

En 2006, Ithier decidió reducir su carga de trabajo con El Gran Combo de Puerto Rico. Aunque siempre se mantuvo al mando de la orquesta y su gestión, le cedió su puesto como pianista al músico y arreglista Willie Sotelo. Más adelante, también le delegaría a él las responsabilidades de dirección y administración.