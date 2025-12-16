Fariana recuerda cómo fueron sus inicios en la música: “No me acordaba de eso”

A los siete años, Fariana —cuyo nombre real es Farina Pao Páucar Franco— se enamoró de los sonidos urbanos afroamericanos y caribeños que llenaban las calles de su barrio en Medellín. En ese momento, el merengue house (mezcla con electrónica y rap) llegaba al país marcando su primer acercamiento con el que sería su destino musical. Aquella niña que solía bailar y cantar frente al espejo con un cepillo de peinar como si fuera un micrófono, sin darse cuenta, estaba dando sus primeros pasos hacia una carrera que años más tarde la llevaría a convertirse en una de las artistas urbanas más reconocidas del país. En sus comienzos formó parte de un grupo de baile donde ensayaban, durante horas, canciones como “El tiburón” y los éxitos de Proyecto Uno. La niña que imitaba a Magic Juan no imaginaba que un simple juego infantil era el comienzo de su preparación como artista.

Fariana presenta su nuevo álbum de merengue, “Música para Bailar”

Su carrera despegó cuando, a los dieciocho años, participó en el reality musical Factor X. Aunque no ganó, logró el tercer lugar. A partir de ahí decidió tomarse la música en serio, aunque tuvo que comenzar casi desde cero, tomando clases, perfeccionando su técnica y trabajando en sus debilidades y fortalezas. Se volvió una pionera del reguetón en Colombia. La antioqueña ha colaborado con grandes figuras del género, como Jowell & Randy, Tokischa y Maluma, entre otros, y se atrevió a explorar sonidos cuando otros artistas aún no se arriesgaban. Con Árcangel lanzó el primer álbum colaborativo entre una mujer y un hombre, y apostó por el dembow antes de que se hiciera popular fuera de República Dominicana, enfrentándose a las críticas de quienes no comprendían el género en ese momento. Ahora, consolidada como una artista en la escena urbana y bajo el nombre de Fariana, sorprende con un movimiento que pocos esperaban: un álbum de merengue.

La cantante estuvo nominada al Latin GRAMMY 2025 por su álbum anterior, “Underwater”. Fotografía por: Erick Reyes

“Mucha gente va a decir ‘pero Fari es urbana, ¿qué hace haciendo un álbum de merengue?’ Y es que después de “El caballito”, que salió el año pasado, nada fue igual para mí. Explorando y explorando entendí lo especial que ha sido el merengue en mi vida. Cuando tenía siete años, que llegó toda la ola del merengue house, fue mi primer paso para hacer música urbana. Ahora de grande vine a entender lo significativo que es para mí y lo especial que es regresar a esa niña de siete años, a entregarle todas las cosas que yo he logrado gracias a ella, a darle el color de Fariana a esa Farina de ese momento. Por eso es que este álbum es tan especial para mí”, asegura la artista.

Con este nuevo álbum, Fariana vuelve a donde todo comenzó: “Ir a las cajas de mi mamá y empezar a ver las fotos bailando en el grupo que tenía a los siete años. Mi inicio no miente, ahí está palpado. Desde ahí comenzó mi preparación y yo no me acordaba de eso. Es especial para mí traer todos esos recuerdos y regresar a donde esa niña, a entregarle todo mi conocimiento, porque ahora soy una dura haciendo lo que hago”.

“Estoy tomando un riesgo muy grande”: Fariana

La disciplina y el desafío han sido constantes en su trayectoria. Fariana reconoce que, aunque el camino no ha sido fácil, la satisfacción de hacer lo que le apasiona es más grande que todo, pese a que muchas veces sus ideas generan dudas: “Siempre he sido una mujer de desafíos. Siempre me ha gustado explorar, ir más allá y demostrarme a mí misma hasta dónde puedo llegar. Siento que mucha gente reconoce todo el proceso y toda mi evolución y me siento muy orgullosa de eso. Estoy tomando un riesgo muy grande, lo sé; me lo dijo mi equipo. Desde que dije: ‘Voy a hacer un álbum de merengue’, todo el mundo me dijo: ‘¿Qué? ¿Pero por qué no uno de rap o uno de dembow o uno de dancehall?’. No voy a perder mi esencia, ahí me van a escuchar cantar, rapear y chantear. Siempre he tomado riesgos, me encanta. Siento que ni siquiera lo veo como riesgo, lo veo como que me tiro a lo que vivo, con lo que vibro y punto. Para mí, los riesgos son oportunidades, porque tú no sabes que venga después de este álbum de merengue”, agregó la artista de 39 años.

De Farina a Fariana

Este no es un álbum de merengue convencional. Fariana mezcló el género con su estilo urbano: “Creo que a la hora de crear no sentía que estaba tomando tanto riesgo, sino que más bien me sentía feliz de coger el merengue tradicional y empezar a fusionarlo conmigo y con mi personalidad, con la personalidad de Farina y de Fariana, que son dos cosas muy distintas. Ahí van a ver las dos facetas, cada merengue es un color. Voy a seguir siendo Farina porque ese es mi nombre de nacimiento, pero representa una etapa en mi vida y también una parte de mi personalidad. Fariana lo tomo como una nueva etapa, un nuevo comienzo”. El cambio de nombre no fue una decisión tomada a la ligera: “Me tomó dos años decidir ponerme Fariana, porque obviamente despegarte de tu nombre no fue fácil, hasta creo que una vez lloré y le dije a mi mánager: ‘No sé si estoy segura’. Fariana representa una mujer mucho más fuerte. Me siento tan poderosa en este momento de mi carrera, siento que soy una dura en lo que hago y siento que se nota cuando me paro y rapeo y tiro mis canciones y estoy enfocada en mis cosas. Todos estos años de trabajo, todos estos años de crecimiento me dejan eso, experiencias, vivencias, pero sobre todo seguridad”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Mantenerse vigente en la industria no ha sido fácil. Fariana considera que la conexión con su público ha sido clave para lograrlo: “Soy una guerrera. Esto es de sobrevivir todos los días, de tomar retos todos los días, de buscar la forma en que tu carrera siempre esté ahí. Me siento muy orgullosa porque siento que cada paso que doy es muy importante, se lo debo a mi disciplina, a mi trabajo, el amor que me da la gente, se lo debo a todos estos años de carrera, de conectarme con la gente, de que vean que me tomé esto en serio realmente. Ha sido un proceso muy especial y cuando recuerdo todo eso me hace sentir mucho más grande”.