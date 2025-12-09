Este es el último parte médico de Miss Jamaica: “hemorragia intracraneal”

La salud de la candidata de Jamaica a la pasada versión de Miss Universo ha ocupado la atención del público. La joven oftalmóloga y modelo cayó en un hueco que había en la pasarela de uno de los desfiles preliminares de Miss Universo, el pasado 19 de noviembre. Ese día el desfile se interrumpió momentáneamente y la mencionada reina fue conducida de urgencia a un centro hospitalario donde estuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La familia de Henry ha comunicado avances en su estado en las redes sociales, así como peticiones para que sus seguidores oren por ella. Ahora tanto su familia, como su cuenta oficial, el director y dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú publicaron un nuevo avance, así como el diagnóstico que recibió la reina cuando ingresó.

“Dr. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar el 19 de noviembre de 2025, resultando en una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, menciona el comunicado más reciente emitido este 8 de diciembre, lo cual dejó sorprendidos a algunos cibernautas porque se había asegurado que no había ocurrido fractura en el cuerpo de la candidata.

Miss Jamaica será repatriada y continuará con tratamiento médico

“Fue admitida inmediatamente en cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en estado crítico bajo constante monitoreo neurológico, y continúa requiriendo supervisión especializada las 24 horas”, explicó el comunicado que anticipó que la reina será repatriada, no obstante seguirá en cuidado médico. Será “acompañada por un equipo médico de escolta completo y será trasladada directamente al hospital para continuar con el tratamiento y la recuperación”, dijo el boletín que una vez más reiteró que la organización se ha hecho cargo de los gastos derivados de la situación.

Así mismo, mencionó que la organización también está pendiente del “vuelo de repatriación médicamente escoltado organizado por el hospital y se ha comprometido a cubrir todos los gastos médicos futuros derivados de este incidente”.

“La familia Henry está profundamente agradecida con la Organización Miss Universo por su compasión inquebrantable, presencia y amor mostrado. Su respuesta hasta ahora ha ido más allá de la responsabilidad profesional y ha reflejado devoción y protección de la familia”, expresó el mencionado texto.

De igual manera, Miss Universo negó por completo que en algún momento la organización haya culpado a Gabrielle de su caída. Recordemos que la reina de Haití Melissa Sapini dijo a People que después de que Miss Jamaica cayera las reunieron y mencionaron que Miss Jamaica no prestaba atención. “No sé si manejaron eso correctamente. Lo primero que dijo fue que era porque ella no estaba prestando atención (…) Eso fue realmente aterrador”, dijo la Miss Haití. “Ciertos informes de medios que sugieren que la Dra. Henry contribuyó de alguna manera al incidente son completamente inexactos. La Organización Miss Universo nunca ha atribuido culpa a la Dra. Henry y confirma que esas sugerencias son infundadas y no reflejan los hechos”, indicó Miss Universo en una clara alusión a lo dicho por Miss Haití.

Por su parte, Raúl García Cantú agradeció la mejoría de Henry: “Gracias a Dios, nuestra Miss Universo Jamaica se está preparando para regresar a casa. A todos aquellos que se preocuparon por su salud, muchas gracias por apoyarnos con sus cadenas de oración”, refirió el mexicano.

