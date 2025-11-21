Miss Universo Fátima Bosch abandona entrevista. Aseguran que mintió y “se fue en Uber”

Desde que Fátima Bosch fue coronada como la mujer más linda en el certamen de Miss Universo, la ha acompañado la polémica. Ahora que reside en Estados Unidos, país donde vivirá durante su año de reinado, comenzó una gira de medios donde ha entregado declaraciones. Naturalmente las preguntas sobre su desencuentro con el tailandés Nawat Itsaragrisil, la relación que se asegura tiene su padre Bernardo Bosch, con el dueño del concurso Rául Rocha Cantú, la situación de salud de Miss Jamaica y en general, los señalamientos de corrupción contra el concurso, hacen parte de las preguntas que los periodistas le formulan.

Este fin de semana, la reina acudió a una entrevista con el programa Pica y se extiende, de Telemundo. Sería la primera que concedería para la cadena, pues a lo largo de la semana, estaría en distintos espacios de ese canal. No obstante, al parecer, la soberana se incomodó demasiado con los cuestionamientos que recibió e inesperadamente abandonó el set de televisión. Posteriormente, canceló su participación en los programas que tenía previsto estar. Todo esto sin mayor explicación.

¿Qué pasó con Miss Universo en el programa ‘Pica y se extiende’?

Según las imágenes que se han difundido, Fátima Bosch se mostró incómoda desde las primeras preguntas relacionadas con el certamen de Miss Universo y la demanda que enfrenta por parte de Nawat Itsaragrisil.

El presentador Carlos Aydan le preguntó por la postura de la organización de darle la corona solo a candidatas que tuvieran varias visas.

“Yo no sé las reglas a fondo de qué buscaba la organización este año, qué cosas toman en cuenta. Pero todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar sin importar su pasaporte, pero como organización es una empresa y es un trabajo”, dijo Fátima visiblemente desconcertada por el cuestionamiento.

“Miss Universo es una empresa y un trabajo. Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”, añadió.

Según Adyan, la reina se incomodó bastante ante el cuestionamiento: “Su cara cambió con la primera pregunta de las visas, a mí me parece injusto que un pasaporte sudamericano no sea tan fuerte como el mexicano, tendrían una desventaja. A ella no le gustó esa pregunta”.

Aseguran que Fátima Bosch mintió al aire

Posteriormente, Fátima recibió un nueva pregunta que tampoco la habría dejado contenta y fue la relacionada con la demanda que le puso el empresario Nawat Itsaragrisil, la semana anterior. A este interrogante contestó que desconocía por completo el asunto.

“Yo no tengo ninguna demanda. No he difamado a nadie. No quiero hablar de ese tema”. Sin embargo, más tarde, Adyan contó que Bosch le habló de la demanda antes o sea en su respuesta al aire, habría mentido: “Me comentó que su papá ya estaba al tanto y manejando la situación legal. Es decir, sí sabe que la demanda existe, aunque no lo expresó de esa manera en la entrevista”.

Así mismo, el presentador mencionó que el equipo del programa no sabía que en el corte de comerciales, la Miss Universo había abandonado el estudio. “Al final ella se paró de la entrevista y nosotros realmente no teníamos conocimiento de que ella se había ido del estudio hasta que nos indicaron que no iba a participar en este segmento porque ella decidió abandonar las instalaciones”.

La compañera de Carlos, la también presentadora Lourdes Stephen contó que Fátima se perdió de una celebración que la producción había preparado: “Le tenía organizada una celebración con mariachis; ella se negó a participar alegando que no tenía nada que celebrar”.

También trascendió que la reina entregó su vestuario y dejó las instalaciones en un carro de aplicación. “Según nos confirma la producción, Fátima estuvo muy molesta, entregó el vestuario y ni siquiera quiso aceptar el transporte que Telemundo le tenía confirmado y se fue en Uber”, dijo Lourdes.

