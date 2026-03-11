Felipe Arias, de Noticias RCN, renovó votos tras 25 años de matrimonio. “Los amo”. Imágenes

El pasado 10 marzo el presentador Felipe Arias, cumplió cinco años de haber superado una de las pruebas más difíciles que ha enfrentado, cuando sufrió un infarto cardíaco, mientras presentaba el noticiero de RCN.

El periodista, que tras recibir los cuidados y procedimientos médicos respectivos, estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos, reveló en su momento a Vea cómo esa experiencia que lo tuvo al borde de la muerte, lo hizo cambiar y priorizar su vida, su familia, al tiempo que consolidó su fe. Habló de lo afortunado que se sentía por poseer un matrimonio y una familia estable.

Ahora el caldense, nacido en Manizales hace 54 años, cumple 25 de casado con su esposa Viviana Montenegro, con quien tuvo a sus tres hijos: Sofía, Pablo y Martin y no quiso celebrarlo de manera habitual. La pareja aprovechó el fin de semana para renovar sus votos en una significativa ceremonia religiosa.

Felipe Arias y su esposa Viviana intercambiaron anillos nuevamente

Las imágenes y los detalles del evento los dio a conocer su hija Sofía en sus redes sociales. Se trató de una misa celebrada en un salón que la propia familia decoró a su gusto. Allí se hizo presente un sacerdote católico que ofició la eucaristía en la que Felipe y Viviana volvieron a intercambiar anillos, esta vez en presencia de sus tres hijos, algunos amigos y familiares.

Tras la ceremonia y una comida que ofreció la pareja, las sillas del lugar se acomodaron para que los invitados pudieran disfrutar de una fiesta que Sofía describió como un ‘rumbonón’. Hacia la medianoche llegó un conjunto vallenato.

Sofía contó que los abuelos también disfrutaron del baile y que se sintió feliz y orgullosa de sus padres. “Ayer mis papás renovaron votos, celebraron sus 25 años de casados”, comienza diciendo en el video en el cual reveló que se conmovió mucho por las palabras de sus padres al renovar los votos.

“Lloramos, me sentía la persona más afortunada de poder ser testigo de dos personas que han aprendido a amar a pesar de las diferencias y las dificultades se han quedado a luchar...hoy mis papás después de 25 años han construido mas allá de una historia bonita, construyeron un hogar”, mencionó Sofía sobre el estable matrimonio.

Para la ocasión Felipe lucía traje azul oscuro y su esposa optó por un vestido de blanco hueso.

