Ferias y fiestas en Colombia: agenda de conciertos y artistas por el puente de Reyes 2026

Con la llegada del puente festivo de Reyes, Colombia se sumerge oficialmente en un ambiente de celebración. Durante este fin de semana, varios municipios del país se llenan de música, tradiciones y eventos culturales. Desde conciertos de música popular y vallenato hasta espectáculos urbanos y folclóricos. Esta es la agenda de conciertos y artistas que llenarán plazas y escenarios en diferentes regiones del país.

Manta, Cundinamarca

Este municipio comenzó sus Ferias y Fiestas de Reyes Magos desde este 10 de enero hasta el próximo lunes 12. Esta celebración se centra en unir a la gente con música para todos los gustos. Artistas populares como Los Inquietos del Vallenato y Julián Daza, se presentarán en diversos puntos del municipio.

Úmbita, Boyacá

Este fin de semana, artistas como Karen Lizarazo y Andrés Franco, conocido como “El Agropecuario”, llegan al municipio boyacense en el marco de la celebración de sus ferias y fiestas que vienen desde 3 de enero hasta este domingo 11.

Marinilla, Antioquia

Las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, se llevan a cabo desde el pasado 8 de enero hasta este lunes 12. Este evento reúne a talentos como Yeison Jiménez, Jhon Alex Castaño, Jorge Celedón y Alci Acosta.

Duitama, Boyacá

Desde este viernes 9 se dio inicio al Festival de la Perla que se extiende hasta el lunes 12 de enero. La celebración ofrece una de las programaciones más variadas del país durante este puente. La agenda incluye:

- The Mills y Los Prisioneros en la Noche de la Juventud (viernes).

- Luis Alfonso con su repertorio popular (sábado).

- Un cierre dominical con Heredero, Los Inquietos del Vallenato y Maelo Ruíz.

Monterrey, Casanare

Este municipio celebra su XXVIII Festival de Verano, que cuenta con la participación de artistas como Jessi Uribe, Arelys Henao y Rafa Pérez, entre otros. Esta fiesta combina música, tradiciones y actividades veraniegas para disfrutar en familia.

Puerto Gaitán, Meta

El Manacacías Festival de Verano se destaca por la presencia de J Balvin, un artista colombiano de renombre internacional que raramente se presenta en festivales de este tipo. También estarán Jhonny Rivera y Andy Rivera, ofreciendo una oferta musical que abarca desde la música urbana hasta la popular.

Puerto Gaitán 🇨🇴 nos vemos este domingo 11 de enero⚡

Que chimba volver a Los Llanos 🐎 pic.twitter.com/TtPxeW5FCZ — J BALVIN (@JBALVIN) January 7, 2026

Agenda en Santander: ferias tradicionales y talento local

Además de los eventos mencionados, varios municipios de Santander también tienen una agenda musical para este fin de semana, donde se mezclan artistas locales con agrupaciones populares. En lugares como Gámbita, Encino, Sucre, Simacota, Landázuri, Guadalupe, Curití y Rionegro, tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar de conciertos.

“Este fin de semana con puente tenemos ferias en 12 municipios. Este inicio de año normalmente es de los más grandes en ferias, seguido del período de mitad de año, en julio. A través del Comité de Ferias y Fiestas apoyamos el tema de garantías y orden, además de un apoyo económico para los actos culturales”, dijo Jorge Humberto Rangel, secretario de Cultura y Turismo.