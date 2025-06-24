Posponen concierto de My Chemical Romance en Bogotá. Esta es la nueva fecha

Hace unos minutos, los fanáticos de My Chemical Romance conocieron que el concierto que originalmente estaba programado para el 22 de enero de 2026 en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá como parte de su gira “Long Live The Black Parade”, cambió de fecha. De acuerdo con Páramo Presenta, el show tuvo que ser pospuesto por razones que no fueron compartidas con el público: “Debido a razones ajenas a My Chemical Romance, los promotores o Vive Claro, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestro concierto en Bogotá, Colombia”, se lee en un comunicado.

¿Cuándo es el concierto de My Chemical Romance en Bogotá?

Tras confirmarse la noticia, la entidad promotora del concierto también dio a conocer la nueva fecha, para que los fanáticos que habían comprado las boletas estén preparados: “La nueva fecha será el martes 10 de febrero de 2026. La presentación de The Hives, así como los horarios, se mantendrán sin cambios. Las demás fechas en Sudamérica y Ciudad de México se mantendrán según lo previsto”, dice el comunicado.

Finalmente, Páramo Presenta se excusó por el cambio de fecha: “Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar a nuestros fans y esperamos verlos en unas semanas con un show espectacular. Todas las entradas originales serán válidas para la nueva fecha”.

La noticia sorprendió a muchos fans que ya habían comprado sus entradas y ajustado sus planes para poder asistir al tan esperado regreso de My Chemical Romance a Colombia, un país que estaba ansioso por vivir el debut oficial de la banda en vivo. A través de las redes sociales, muchos internautas dejaron sus opiniones: “qué horrible que le hagan eso a las personas”, “¿Qué está pasando? Nos merecemos una explicación… Ni se les ocurra llegar a cancelar”, “uno que ya compró boletos, reservó AirBNB y pidió vacaciones en el trabajo, ¿Qué?”, “comprar tiquetes, hospedaje, pedir vacaciones para que le salgan a uno con estas cosas”, “¿no encontraron otro día que un martes?”, “arruinan el itinerario de la que gente que va a viajar”.

Aunque los detalles de la boletería siguen siendo los mismos, los fanáticos que ya tienen sus entradas para la fecha original deben revisar las políticas de reembolso o cambio con los puntos de venta autorizados.