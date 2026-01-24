Fernando Carrillo amenaza a ‘El Puma’ con revelar videos comprometedores. “Le doy 72 horas”

El actor venezolano Fernando Carrillo ha sido bastante mediático tras la extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia en Caracas el pasado 3 de enero, por parte de las autoridades estadounidenses.

Además de reiterar su apoyo al ‘madurismo’ y revelar detalles de su romance, de tres años, con la hoy presidenta de su país, el actor de novelas como ‘Rosalinda’, ‘María Isabel’ y ‘Abigail’ se ha enfrascado en discusiones con colegas suyos en entrevistas con distintos programas de televisión. Algunos de los artistas venezolanos se muestran en contra de Nicolás Maduro y el regimen y él lo defiende, esto es lo que ha provocado desencuentros tensionantes como el que se presentó con la cantante Karina.

Ahora Carrillo se lanza contra el cantante, también venezolano, radicado en Estados Unidos, José Luis Rodríguez, conocido como ‘El puma’. Fue durante su participación en el programa La mañana con Moria, transmitido por el canal El Trece, de Argentina,que indicó haber sido traicionado por el intérprete de ’Dueño de nada’.

Hay que recordar que El Puma ha sido abierto en cuenta a su oposición al chavismo y al madurismo, es decir, tiene una opinión completamente distinta a la de Carrillo.

Volviendo al actor, este hizo lo que se ha considerado una amenaza pública, ya que dijo en pantalla que si él, EL Puma, no se disculpa, difundirá material sensible y comprometedor que podría vincularlo con el gobierno, y deberá responder a sus señalamientos.

Fernando Carrillo califica a El Puma de hiena

Carrillo asegura que El Puma pidió favores que quiso ocultar y que tiene pruebas y no lo considera un ‘Puma’, sino

“Lo considero una hiena, es una hiena, traidor a la patria, mentiroso, me ha utilizado en diferentes ocasiones, viene a Venezuela, me pide favores, me pide que lo ponga con el gobernador del Estado de Carabobo, yo como soy una persona noble y generosa, me rento un helicóptero para llevar a mi amigo ‘El Puma’, un señor mayor al que admiraba y respetaba. Lo llevo para que intente hacer un negocio con un gobernador chavista”, indicó en su versión el actor Carrllo.

EL galán le pide que se retracte de los ataques que según él, ha lanzado el puma contra él y contra el gobierno de Venezuela.

“A todos nos ha atacado. Le doy 72 horas para que pida una disculpa a Venezuela, al presidente Maduro, a mi persona, porque si no, le voy a sacar los videos de él llorándole en la viñeta (una casa presidencial), porque él primero pidió magnicidio... después pidió al capitán Escalona una cita en privado con el presidente Maduro. Le dan la cita pero pidió que fuera calladito. Pidió la cita, fue, le lloró, se le iba a arrodillar... El presidente no le no le dejó que se arrodillara, le fue a pedir perdón por haber pedido magnicidio”, dijo.

¿Qué respondió ‘El Puma’ a Fernando Carrillo?

Por su parte, El Puma reaccionó y dijo en un comunicado. “No nos dejemos engañar, son perversos, son demonios y tienen que entregar el poder... Alerta, ellos tienen que irse para el carajo... No se dejen engañar, quieren desviar nuestra atención, nuestra líder es María Corina Machado”, dijo.

Hay que recordar que Carrillo también amenazó a Catherine Fullop, quien fuera su esposa y vive en Argentina, por las opiniones que ella ha dado en medio de la situación de Venezuela. En esta ocasión, Fernando ha sido duramente criticado ya que indicó que tenía videos de ella que podría publicar y al parecer, se refería a contenido privado, si ella continuaba hablando de él.

“Puedo sacar unos videítos que tengo por allí para que deje de hablar de mí, bien o mal. Si vuelve a hablar de mí, voy a tener que publicar todos esos videos”, sentenció.

