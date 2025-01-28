Fredy Guarín reaparece junto a su exesposa en celebración: “un sueño hecho realidad”

El exfutbolista Fredy Guarín ha sido foco de noticias en los últimos años, no solo por su vida sentimental y anterior ruptura matrimonial, sino porque decidió dejar el alcohol y comenzar una nueva vida.

La vida tormentosa de Fredy Guarín llegó a su final hace algún tiempo cuando según lo que él mismo ha compartido en sus redes sociales comenzó un cambio radical. Además de entrar en tratamiento de rehabilitación para dejar el alcohol, se ha enfocado en su vida espiritual.

De hecho, Rincón ahora es un tallerista y conferencista invitado a dar charlas en eventos que tratan sobre la importancia de la salud mental. Recordemos que en el 2024, le reveló al programa Los Informantes, de Caracol, duros episodios en los que ingería alcohol en exceso por días, así como el incidente en que por poco pierde la vida al tirarse de las alturas, en tiempos del pandemia.

Este fin de semana, dejó ver que su relación con su exesposa Andreina Fiallo también está en términos cordiales, pues juntos compartieron el cumpleaños número 15 de su hija Danna.

Así fue la fiesta de la hija de Fredy Guarín y Andreina Fiallo

“Danna vivió una noche inolvidable. Cada detalle fue pensado para sorprenderla, cada show diseñado para hacerla brillar, y cada invitado fue parte de una experiencia simplemente mágica… No fue solo una fiesta… Fue un sueño hecho realidad”, se lee en la publicación que compartieron tanto el exfutbolista como su ex y el organizador de la celebración compartieron en su IG.

“Felices 15 Años mi princesa hermosa, te mereces todo el amor. Siempre serás nuestra niña, nuestra princesa. Te Amamos infinito”, complementó otro post que da cuenta de la celebración.

En el material que subieron se evidencia que se trató de una fiesta por todo lo alto, donde Fredy llevó a la quinceañera del brazo. La joven vestida de largo, en tono claro y con corona disfrutó junto a familiares y amigos.

La empresa de eventos Hora Happy Góspel, reconocida en Medellín, por encargarse de planear eventos de figuras reconocidas en Antioquia fue la firma que realizó lo propio en esta oportunidad.

