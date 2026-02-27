Funeral de Willie Colón: fecha, lugar, hora y más de la despedida del salsero

El sábado 21 de febrero, el mundo de la música se vistió de luto con la muerte de Willie Colón, ícono de la salsa, quien, al parecer, sufrió problemas respiratorios que lo mantuvieron hospitalizado durante varios días. Aunque su familia no ha confirmado oficialmente las razones detrás de su fallecimiento, su partida ha provocado una ola de mensajes de tristeza en toda América Latina y en la comunidad latina de Estados Unidos.

Colón también brilló como trombonista, compositor y productor. Su impacto fue crucial en el crecimiento de la salsa en Nueva York y en la consolidación del género como un fenómeno cultural a nivel global. A lo largo de su carrera, colaboró con grandes artistas y dejó un legado musical que sigue sonando en fiestas, emisoras y plataformas digitales. Su estilo único, su voz profunda y su habilidad para contar historias de amor y desamor lo convirtieron en un ícono indiscutible de la música latina.

¿Cuándo es el funeral de Willie Colón?

Tras ocho días de su muerte, sus familiares confirmaron a través de un comunicado los detalles de sus honras fúnebres. “William Anthony (Willie) Colón Román, de 75 años, falleció pacíficamente en el Hospital Presbiteriano de Nueva York en Bronxville, Nueva York. Le sobreviven su esposa Julia Colón Craig, con quien estuvo casado durante 49 años; sus hijos William David (Rose) Colón, Adam Diego Colón, Alejandro Miguel (Nell) Colón y Patrick Antonio Colón; su hermana Isabell (Michael Johnson) Brentson; seis nietos, tres bisnietos y numerosos sobrinos y sobrinas”, se lee.

Enseguida, precisaron detalles del día, la hora y el lugar de las exequias, que se realizarán de dos maneras. “Se realizará un velatorio privado para familiares y amigos el sábado 7 de marzo, de 3:00 a 8:00 p. m. Para el público en general, el velatorio será el domingo 8 de marzo, de 3:00 a 8:00 p. m. en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett, 491 Mamaroneck Avenue, White Plains, Nueva York 10605”.

Además, también se se celebrará una misa funeral pública en la Catedral de San Patricio el lunes 9 de marzo a las 9:30 a. m. en 631 5th Avenue, Nueva York, Nueva York 10022”.

En cuanto al entierro, sus familiares informaron que será de carácter privado, pero hicieron una recomendación especial para todos sus fanáticos: “En lugar de flores, le invitamos a honrar su vida apoyando el programa de ILD de la Universidad de Columbia. Las contribuciones realizadas en su nombre contribuirán al avance de la investigación y la atención a otras personas que viven con ésta compleja enfermedad”.

Sus amigos y seguidores han dejado múltiples mensajes en sus redes sociales: “Dios lo tenga en la gloria compositor cantante y trombonista”. “nos dejas oro puro para nuestros oídos”, “que brille para usted la luz eterna. Descanse en Paz Willie Colón, gracias por esos lindos momentos”, “aplaudo que comprendan que toda su fanaticada quiere despedirlo”.