Rubén Blades reveló la verdad de su enemistad con Willie Colón con esta carta: “Me molestó”

El sábado 21 de febrero, el mundo de la salsa se vistió de luto con la muerte de Willie Colón, el artista que transformó ese género musical en los años 70. El también productor y trombonista, según se conoció, sufrió problemas respiratorios que lo mantuvieron hospitalizado por varios días en un centro asistencial en Nueva York. El viernes, Rubén Blades, quien fue su amigo, se pronunció en redes sociales afirmando que no tenía mucha información sobre el estado de salud de su colega, pero que deseaba que tuviera una pronta recuperación. Ese mensaje sorprendió a los fanáticos de ambos artistas, teniendo en cuenta que por años sostuvieron diferencias que acabaron con su amistad.

La última vez que Willie Colón y Rubén Blades se vieron

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Colón, Blades abrió su corazón a través de una emotiva carta, donde se refirió a algunos momentos que compartió con el trombonista. “Recuerdo perfectamente la última vez que lo vi, el 3 de abril del 2023, en el velorio de nuestro amigo y colega, el bongosero Jorge “Georgie” González. Estaba conversando con José Massó y su esposa Divina cuando sentí una mano en mi hombro. Me volví y allí estaba Willie. Si a mí me sorprendió verlo, el resto de la gente presente casi se desmaya al vernos juntos”, relató.

Enseguida, reveló cómo fue exactamente ese momento: “Contrario a lo que quizás algunos esperaban, nuestra conversación fue cordial. Y es que, a pesar de los pesares que existían y existirán, ambos siempre respetamos lo que hicimos y las experiencias por las que atravesamos durante esos seis años y seis álbumes juntos, creando direcciones musicales inéditas hasta ese momento, en un género colmado de inconmensurables talentos”.

¿Qué pasó con Willie Colón y Rubén Blades?

Su enemistad fue muy comentada en medios de comunicación y redes sociales. Al respecto, Blades dijo: “Sobre nuestras diferencias personales, diré que estas existen y existirán en todo tipo de relación. Todo ser está compuesto por una compleja mezcla de emociones. Nuestra personalidad presenta numerosas facetas, que en ocasiones se complementan y en otras se contradicen. La gente se divorcia, pero sigue queriendo a sus hijos y nunca olvida los momentos buenos compartidos. Aunque nadie es del todo bueno o del todo malo, nuestra tendencia es generalizar y demonizar, y por eso para muchos resulta imposible aceptar o comprender que se puede reconocer lo positivo de una persona y a la vez rechazar lo que consideramos negativo en su actuar”.

Luego, agregó: “Siempre sentiré afecto por Willie aún a pesar de no entender por qué decidió demandarme judicialmente, reclamándome plata que nos hurtaron de un concierto, por qué hizo luego un arreglo extrajudicial con el que se quedó con nuestro dinero y nunca se excusó conmigo, ni siquiera después que la empresa que nos perjudicó fue encontrada legalmente culpable y condenada a devolvernos el dinero hurtado. Y aunque también me molestó su apoyo y simpatía por el político más mentiroso, narcisista y racista que se haya visto en Estados Unidos, nada de esto afecta la realidad de lo que logramos crear musicalmente, ni elimina o cancela mi cariño por él, las memorias positivas, las risas, las luchas, triunfos, dificultades y sacrificios compartidos... A pesar de los pesares, mi admiración por Willie y mi respeto por su trabajo jamás desaparecerán, y nunca permitiré que el odio forme parte de nuestra pasada relación. Este es el aspecto que considero importante destacar: la providencial unión de dos jóvenes músicos, uno de New York vía Puerto Rico y el otro de Panamá, que lograron presentar y consolidar en canciones de salsa mensajes de unidad y posibilidades, de verdades, solidaridad y esperanzas al mundo entero, recibiendo un masivo apoyo popular, especialmente en países de habla hispana”.