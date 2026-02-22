¿Por qué Willie Colón estuvo arrestado en Medellín junto a su orquesta?

Willie Colón fue uno de los artistas de salsa más importantes del mundo. No solo conquistó escenarios en América Latina y Estados Unidos, sino que también se convirtió en un ícono cultural para varias generaciones. Con décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y una influencia que trasciende fronteras, el artista dejó una huella imborrable en la cultura latina. Su legado va más allá de canciones icónicas; fue fundamental en la creación de un movimiento musical que seguirá vibrando en escenarios de todo el mundo.

Wille Colón fue arrestado en Medellín. Esta fue la razón

A lo largo de su larga trayectoria, Willie Colón fue el centro de atención no solo por su música, sino también por sus opiniones sobre diferentes temas de interés mundial; incluso, por su enemistad con Rubén Blades. Sin embargo, uno de los episodios más comentados de su vida pública fue su arresto, un suceso que dejó a sus seguidores y a la industria musical completamente sorprendidos.

El 7 de septiembre de 1985, Willie Colón y su orquesta tenían una presentación programada en el Coliseo Iván de Bedout en Medellín, Colombia. En ese entonces, la ciudad antioqueña era un punto clave en la ruta de la salsa en Suramérica, y el público estaba ansioso por ver al icónico “Malo del Bronx” en vivo. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche fue mucho más que una simple cancelación.

Willie Colón murió el 21 de febrero de 2026. Fotografía por: Ap News

Problemas logísticos y un choque contractual entre el salsero y los organizadores, a quienes Colón acusó de no haber cumplido con el pago acordado, llevaron a que el concierto se cancelara de manera abrupta. La frustración del público fue inmediata. Después de horas de espera, muchos asistentes reaccionaron con violencia: sillas volaron hacia el escenario y se desataron disturbios que resultaron en varios heridos y daños materiales. Ante la gravedad de la situación, la policía tuvo que intervenir y detuvo a Willie Colón y a los 13 miembros de su orquesta bajo cargos de incumplimiento de contrato y presunta estafa. El grupo pasó 48 horas en una celda de la estación de policía en Medellín antes de ser liberado. Más tarde, las autoridades también arrestaron a los empresarios responsables del evento por su papel en el incidente.

Tras su salida, Colón decidió convertir esa experiencia en música. En 1986, lanzó la canción Especial Número 5, que forma parte de su álbum Contrabando. El título hace alusión al número de la celda donde estuvo recluido en Medellín, y en la letra narró su experiencia tras las rejas, describiendo las duras condiciones del encierro y su visión sobre lo que ocurrió. La canción captura fragmentos de esa vivencia, incluyendo frases que evocan momentos de su detención.