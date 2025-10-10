George Clooney, su esposa Amal y sus dos hijos obtienen la nacionalidad francesa

En el documento del decreto aprobado el pasado 26 de diciembre, figuran, entre una larga lista de naturalizaciones, el actor George Clooney, nacido el 6 de mayo de 1961 en Lexington, en el Estado de Kentucky; Amal, el 3 de febrero de 1978 en Beirut; y sus hijos mellizos, nacidos los dos el 6 de junio de 2017 en Westminster (Londres).

La familia Clooney-Amal adquirió en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var (sureste de Francia).

En Francia, el actor ha sido condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016.

Otra conocida figura del cine, el director estadounidense Jim Jarmusch reveló hace unos días que tmabién está en trámites para obtener la nacionalidad francesa.

“Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos... Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí”, dijo recientemente a la radio pública ‘France Inter’ Jarmusch, realizador de ‘Strangers in Paradise’ (Extraños en el paraíso, 1984) y ‘Coffee and Cigarettes’(2003).

