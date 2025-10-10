Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

George Clooney, su esposa Amal y sus dos hijos obtienen la nacionalidad francesa

El actor estadounidense George Clooney, su esposa Amal Alamuddin (nacida en el Líbano) y sus dos hijos en común, Ella y Alexander (ambos nacidos en el Reino Unido) han obtenido la nacionalidad francesa por decreto, según consta en el Diario Oficial de la República francesa.

Por Agencia EFE
31 de diciembre de 2025
George Clooney, su esposa Amal y sus dos hijos obtienen la nacionalidad francesa
Fotografía por: TOLGA AKMEN

En el documento del decreto aprobado el pasado 26 de diciembre, figuran, entre una larga lista de naturalizaciones, el actor George Clooney, nacido el 6 de mayo de 1961 en Lexington, en el Estado de Kentucky; Amal, el 3 de febrero de 1978 en Beirut; y sus hijos mellizos, nacidos los dos el 6 de junio de 2017 en Westminster (Londres).

La familia Clooney-Amal adquirió en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var (sureste de Francia).

En Francia, el actor ha sido condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016.

Vínculos relacionados

Ed Sheeran cuenta cómo logró bajar 15 kilos de peso y por qué lo hizo
Shakira regresa a España: “Es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera”
Anthony Hopkins cumple 50 años sobrio y relata cómo dejó el alcohol: “Pude matar a alguien”

Otra conocida figura del cine, el director estadounidense Jim Jarmusch reveló hace unos días que tmabién está en trámites para obtener la nacionalidad francesa.

“Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos... Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí”, dijo recientemente a la radio pública ‘France Inter’ Jarmusch, realizador de ‘Strangers in Paradise’ (Extraños en el paraíso, 1984) y ‘Coffee and Cigarettes’(2003).

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Por Agencia EFE

Temas:

Vea

George Clooney

Amal Alamuddin

Los hijos de George Clooney

La esposa de George Clooney

George Clooney ahora es francés

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.