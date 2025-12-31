Shakira regresa a España: “Es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera”

Fue en el 2023 cuando Shakira dejó de vivir en España. La historia es bien conocida. La cantante se separó de Gerard Piqué, el padre de sus hijos Milan y Sasha en junio del 2022, a causa de la infidelidad de él con Clara Chía y desde entonces, comenzó a planear su nueva vida en Miami, donde reside junto a los pequeños.

Su nexo con España por estos dos años se ha reducido a los asuntos de Hacienda, que culminaron luego de que ella rindiera sus testimonio y llegara a un acuerdo. El público español espera que la colombiana llegue el 2026 a ese territorio con su exitosa gira ‘Las mujeres ya no lloran’ que tuvo sus últimos recitales del año en Miami, donde la cantante recibirá el Año Nuevo en familia.

Aunque algunos creen que en esta temporada, pueda trasladarse unos días hasta Barranquilla a visitar a sus padres. Esto es algo que la artista ha hecho en algunas ocasiones sin previo aviso.

Shakira regresará a España con su música

Sin embargo, antes de que las doce campanadas anuncien la llegada del 2026, ella misma ha revelado que regresará a España para el arribo del Año Nuevo. Lo hará en medio de la celebración de Noche Vieja que hace la televisión Española y será la artista principal de la velada.

Tanto Shakira como RTVE hicieron el anuncio mediante un video.

“Volver a la televisión española es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera, nos vemos para terminar el año en La 1, La Casa de la Música”, dijo la cantante en el material.

En comunicado, RTVE reiteró que Shakira será el rostro que se encargará de “despedir el 2025 y dar la bienvenida a un nuevo año cargado de música, ilusión y nuevos propósitos repletos de buenos deseos”.

Junto a Shakira, el especial de Nochevieja de La 1 contará con otras participaciones de artistas como La Oreja de Van Gogh, Nicki Nicole, Amaia, Lola Indigo, entre otras, según reportó RTVE.

Así mismo, reportaron que el show de la artista se originará desde Miami y lo verán los españoles gracias a la magia de la televisión.

Además de la llegada del 2026, RTVE celebra sus 70 años. El show de la barranquillera comenzará a las 10:45 de la noche, hora española.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento