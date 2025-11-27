Geraldine Zivic, Victoria en “La sustituta”: de dónde es, edad, parejas y más

La primera vez que los colombianos vieron a Geraldine Zivic fue como modelo. La belleza de su rostro y su figura esbelta le permitieron debutar muy pronto en la pantalla chica y tener una carrera destacada como intérprete. Antes había sido parte de las presentadoras del icónico programa de variedades ‘Panorama’

Zivic, quien nació el 7 de diciembre de 1975 en Buenos Aires, llegó en su adolescencia a Medellín, junto a su familia, es de ascendencia serbia.

Como modelo hizo parte de campañas y comerciales de marcas como Postobón, Familia, Leonisa y Samsung, entre otros. En pasarela participó en varias ediciones de Colombiamoda y llevó prendas de diseñadores como Oscar de la renta y Silvia Tcherassi.

En televisión hizo parte de novelas exitosas en los 90 como Pasiones secretas y Eternamente Manuela y luego estelarizó Otra en mí, La mujer en el espejo y La sombra del arco iris. Uno de los roles que la ubicó como una de las intérpretes más versátiles de su generación fue el que hizo en Los Reyes, junto a Enrique Carriazo.

Otras de la producciones en las que hemos visto a la actriz han sido Leche, La costeña y el cachaco, El último matrimonio feliz, La ley del corazón, Doña bella, Mujeres asesinas y Doctor Mata, en esta última volvió a compartir set con Enrique Carriazo.

Actualmente la vemos como Victoria de Urquijo, la dueña de la casa a donde llega a trabajar la protagonista personificada por Majida Issa (Eva Cortés) en ‘La sustituta, el más reciente estreno del Canal RCN.

Parejas de Geraldine Zivic, Victoria de Urquijo en ‘La Sustituta’

Sobre la vida romántica de la actriz, se sabe que fue novia de Martin de Francisco. Posteriormente, estuvo casada con el escritor y director Mauricio Navas. De esa relación nació Fernando, su hijo mayor. Luego, tuvo una relación con el también actor Julián Román.

Actualmente está casada desde el 2011, con el actor chileno Gonzalo Vivanco, con quien tuvo a su hija Julieta.

Zivic y su familia se mudaron a Florida Estados Unidos, hace varios años. Asisten y son miembros de la Iglesias de la Cienciología.

En cine Geraldine ha tenido también trayectoria, las películas Ilona llega con la lluvia y Me llevarás en ti han contado con su actuación.

