Giovanny Ayala respondió críticas por sus retoques: “se trata de verse natural”

Recientemente Giovanny Ayala apareció con un rostro distinto, ya que se sometió a un tratamiento facial para que el rostro se vea más joven, hidratado y sin arrugas. El cantante de música popular optó por el denominado baby face y procedimiento masculinización, que tienen como objetivo principal que la piel del paciente luzca como la de un bebé.

El resultado del procedimiento generó una serie de comentarios diversos sobre el aspecto del cantante. Ahora el artista decidió hablar sobre las motivaciones que tuvo para someterse a este tipo de rejuvenecimiento, así como la manera en que este se hace. También envió un mensaje contundente con consejo incluido a sus críticos.

Fue para el programa ‘La Red’ de Caracol que Ayala se pronunció. Inicialmente contó que cuando se observaba en pantalla no estaba conforme con lo que veía.

“Algo no encajaba”, Giovanny Ayala sobre su rostro

“Yo veía el tráiler de mis videos de mis presentaciones o cuando me tomaban una foto y la voy a ver siempre me miraba el ‘gordito’ caído aquí, entonces yo decía: ‘No, aquí hay algo que no me encaja’ le preguntaba a mi pareja, a mis hijas a mi madre “.

Fue entonces cuando indagó en lo que podía hacer al respecto para mejorar eso que le incomodaba de su rostro.

“Ameritaba pegarnos la templadita... Yo pensé que iba a ser el bisturí, sangre, pero en realidad se trata de un hilo tiempla aquí un poco, sale el gordito, y es una vaina mágica que no es dolorosa. Es rápido y los resultados se ven en 15 días”, mencionó sobre el denominado baby face, que ha recibido en una primera sesión y que tendrá dos nuevas adicionales para llegar al punto donde desea.

Giovanny Ayala asegura que quiere verse natural

Quiere reducir la papada y mejorar otros detalles, pero en su opinión no quiere exagerar con el procedimiento.

“Llegar al punto en que no se vea uno como un extraterrestre…ni que tampoco le boten esa (crítica) uno está expuesto a todo. No queremos que digan ‘Giovanny Ayala ya me parece no sé quién’. Se trata de verse natural y de mejorar cositas que se caen. Los años no vienen en vano y pienso que la tecnología hace que el bisturí desaparezca un poco y sea rápido el procedimiento”, dijo el artista que aprovechó para enviar un mensaje a quienes lo critican por su nuevo aspecto.

“Que ahorren sus pesitos, que le digan a sus esposos y sus parejas que las consientan, que las lleven allí (a las clínicas estéticas) comienzan a sar las pata gallinas, las arrugas.. Eso suma para la gente lo vea a uno regio...y mas nosotros que somos artistas hay que estar bien para ellos”, dijo el artista.