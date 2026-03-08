Gonzalo Hevia: ¿Quién es el nuevo novio de Emma Watson, de Harry Potter? Salió con Belinda

Hasta hace unos días el nombre de Gonzalo Hevia Baillères era asociado a una millonaria familia mexicana, que encabeza el Grupo Bal, y a un romance que tuvo con la cantante Belinda. De hecho, se dijo que su canción “Heterocromía” está dirigida a él y por lo que dice, el romance no terminó muy bien. Habrían salido entre el 2022 y el 2024.

“Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía. Dos personas, una misma fisonomía. Bien alzadito, y con la mente tan vacía” y “Tú eres old money, te dicen Bunny. Y tu palacio me lo paso por el booty”, dice parte de la canción que se especula Belinda le dedicó.

Emma Watson tendría romance con un millonario mexicano

Según la revista Quien, el integrante de la cuarta generación de la rica familia azteca estaría saliendo con la británica Emma Watson, quien encarnó a Hermione Granger en la saga de Harry Potter.

La actriz qu se encuentra relativamente retratada de la vida pública y siempre ha sido muy cauta con su aspecto personal fue captada con el mexicano diciembre de 2025. Han sido vistos en destinos como Courchevel, en los Alpes franceses, Punta Mita, en México, y en diversos puntos exclusivos de la capital azteca.

Gonzalo es hijo de Gonzalo Hevia y Tere Baillères y hermano de Tamara Baillères. Vivió parte de su infancia y adolescencia en Miami junto a su familia y cursó estudios en el internado suizo Le Rosey, también conocido como la “escuela de reyes”, y en Ransom Everglades de Miami, instituciones reconocidas por albergar a miembros de la élite global.

En México, asistió al Colegio Vista Hermosa y finalizó la educación básica en el Cumbres en 2013, antes de estudiar Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Entre los años 2015 y 2020, Hevia Baillères fue Junior Board Representative en FEMSA. Anteriormente creó Lok, start-up enfocada en movilidad y logística, que implementó una red de lockers inteligentes para facilitar entregas.

Sobre su familia, una de las más ricas de ese país, se sabe que es propietaria de empresas como la cadena de tiendas de artículos de lujo El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Profuturo, Industrias Peñoles, Valores Mexicanos, Médica Móvil, así como compañías dedicadas a la ganadería.

