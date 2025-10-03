Cuba Gooding Jr.: películas, hijos y escándalos de actor que será el Almirante Padilla

El actor Cuba Gooding Jr estuvo en Colombia el año pasado como jurado del Festival SmartFilm y desde entonces se había rumorado que regresaría al país a trabajar en la película más ambiciosa que se haya hecho en Colombia.

Ahora esa es una realidad, el ganador del Oscar por su rol de en Jerry Mcguire es el estelar de la cinta, que se rueda actualmente en Villa de Leyva.

Según información revelada por Caracol Radio, se trata de una producción en la que se inviertan cerca de 4 millones de dólares.

¿Quién es Cuba Gooding Jr.?

Cuba fue llamado como Cuba Michael Gooding al nacer el 2 de enero de 1968, en Nueva York. Cumplió 58 años.

De niño su familia se mudó de la Gran Manzana a Los Ángeles, lo que de alguna manera, propició que Cuba pudiera estudiar interpretación.

A los 16 años actuó por primera vez como bailarín en un show de Lionel Richie en medio de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Para Cuba el entretenimiento era algo cercano, ya que su madre fue cantante.

El actor comenzó desde muy joven en la actuación y sus primeras apariciones en pantalla fueron en series episódicas como McGyver y El príncipe en Nueva York, junto a Eddie Murphy.

En la década del 90 sería la que lo lanzaría al estrellato. En 1996 trabajó como Cameron en la película Jerry Mcguire, junto a Tom Cruise; esta interpretación le valió el Oscar al Año siguiente como Mejor Actor de Reparto.

Posteriormente, haría parte de elencos de producciones junto a reconocidas figuras. American Crime History, donde personificó a O. J. Simpson; Freedom, Pearl Harbor, Hombres de honor, American Gangster, Conspiración y mejor imposible, en esta última junto a Jack Nicholson.

En cuanto a su vida personal, Cuba se casó en 1994 con Sara Kapfer y tuvo a sus tres hijos Mason, Spencer y Piper, el primero también optó por la actuación. Cuba y su esposa se divorciaron hacia el 2017.

Hay que mencionar que el actor ha estadounidenses se ha visto envuelto en varias de denuncias relacionadas con acoso sexual y tocamientos inapropiados. Uno de los más mediáticos concluyó a mediados del 2023 cuando justo antes de que comenzara el juicio, el actor llegó a un acuerdo con una mujer que lo acusó de haberla violado en un hotel en Nueva York. Trascendió que en la demanda pedía 6 millones de dólares como indemnización.

Anteriormente, el 12 de abril de 2022, Gooding se declaró culpable de tocar a una mujer de forma forzada en un club nocturno de Nueva York en 2018, y le dijo al juez que “besó a la camarera en los labios” sin su consentimiento. También admitió los otros dos presuntos incidentes de contacto no consentido, que tuvieron lugar en octubre de 2018 y junio de 2019.

El actor completó seis meses de terapia para el manejo del acohol y se le permitió cambiar su declaración de culpable por responsable de una infracción de acoso no penal, de esta manera quedaron eliminados sus antecedentes penales.

Sobre la vida sentimental reciente de Cuba, el Daily Mail aseguró que mantuvo una relación con su novia Claudine De Niro. La pareja habría sido avistado inicialmente en el 2022 en Tulum, México.

