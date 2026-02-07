Halle Berry se casa por cuarta vez. Ganador del Grammy le pidió la mano. ¿De quién se trata?

Halle Berry, de 59 años, sorprendió a los televidentes del talk show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon cuando confirmó que se casa con su novio de hace seis años, el ganador del premio Grammy, Van Hunt.

La actriz, que en realidad, quería aclarar una noticia que comenzó a difundirse relacionada con que habría rechazado la propuesta de matrimonio que le hizo el artista, dijo que sí se casa y mostró orgullosa su anillo de compromiso.

“Había cierta confusión de que mi novio me pidió matrimonio y yo le dije que no”, dijo la actriz en su charla con Fallon este 5 de febrero. “Eso no es el caso. No dije que no. Simplemente no tenemos una fecha, ¡pero por supuesto que dije sí, me casaría con él! Él me puso un pequeño anillo”, detalló y aprovechó para ahondar en la manera en que se conocieron en tiempos de pandemia y debieron aguardar por meses antes de verse por primera vez.

“Nos vimos obligados a dejar que solo nuestros cerebros se conectaran y descubrir si teníamos una conexión antes de que nuestros cuerpos decidieran intervenir. Nunca lo había hecho así. Me enamoré de su mente, de su forma de hablar”, comentó la estrella de cine que se siente lista para caminar hacia el altar por cuarta ocasión.

La protagonista de X-Men y Monster’s Ball indicó que está segura esta vez de su decisión con la pareja correcta. “De todas las personas con las que me he casado, esta es la persona con la que debería haberme casado”.

Las veces que Halle Berry se ha casado

La actriz se casó por primera vez en 1993 con el exjugador de béisbol David Justice, de quien se separó en 1997. En 1991, contrajo matrimonio con Eric Benét. Con él estuvo cuatro años.

Su tercer marido fue el actor Olivier Martínez, con él estuvo entre el 2013 y el 2016. La pareja tuvo a su hijo Maceo.

Sostuvo un romance con el modelo canadiense Gabriel Aubry, quien es el padre de su hija Nahla. Con Aubry la actriz aseguró haber vivido un infierno en su convivencia con él.

Sobre el pasado sentimental de Van Hunt se sabe que tiene un hijo llamado Drake y se casó en una ocasión anterior.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento