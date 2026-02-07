Shakira regresa a la Fórmula Uno: Día y lugar del show ¿se reencontrará con Lewis Hamilton?

En el 2023 la barranquillera Shakira estaba procurando retomar su vida tras la separación de Gerard Piqué. La artista regresó a ocupar su casa en Miami, donde reside con sus hijos Milan y Sasha, luego de casi una década viviendo en Barcelona, España.

Por aquel tiempo la colombiana se vio en distintos eventos sociales y deportivos. Uno de ellos fue el Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno y luego, el Gran premio de España y más tarde, en el de Gran Bretaña, aunque se rumoró fuertemente que su presencia allí estaba ocasionada por una química que habría surgido con Lewis Hamilton, el piloto inglés, en realidad el romance nunca se confirmó.

Solo se supo que la pareja, unos amigos y los hijos de Shakira habían navegado en un yate en La Florida, el día posterior al gran Premio de Miami, pero lejos de haber sido una invitación de Hamilton, habrá sido una idea del equipo, dijeron fuentes españolas como ‘Las mamarazi’.

La colombiana también estuvo acompañada en la zona VIP de Tom Cruise y trascendió que el actor le envió flores después del encuentro.

Shakira cantará en el Gran premio de Arabia Saudí

Ahora se anuncia el regreso de Shakira a la competencia más importante de automóviles en el mundo, pero ya no será solo como espectadora, sino como el show central.

La cuenta oficial de Instagram del Gran Premio de Arabia Saudi confirmó que la intérprete de ‘Las mujeres ya no lloran’ será la estrella principal el 19 de abril en esa válida, que se correrá en la ciudad de Yeda.

Shakira también publicó el anuncio publicitario que la confirma en el evento. “La superestrella colombiana ganadora de múltiples premios Grammy iluminará el escenario principal del Circuito Corniche de Yeda”, menciona el promocional.

La Fórmula Uno como otros eventos globales estilan incluir dentro de sus competencias artistas de alto nivel. Es así como Justin Bieber, Travis Scott, Alicia Keys, Jennifer López y Usher son nombre que ha incluido este Premio dentro de sus grandes atractivos.

De momento, Shakira se encuentra en Centroamérica realizando sus presentaciones como parte del tour ‘Las mujeres ya no lloran’. Al terminar América, comenzará la gira por Europa y medio Oriente. El 28 de marzo estará en el Ayla Golf Club, Áqaba, en Jordania; el 1 de abril, en Doha, Catar, y el 4 de abril, en Abu Dabi.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento