Harvey Weinstein concede entrevista en la cárcel, insiste en su inocencia y “pido disculpas”

El famoso productor de cine, caído en desgracia por cuenta de sus delitos sexuales Harvey Weinstein paga su pena en la isla Rikers, frente a Nueva York. Quien fuera el propietario de Miramax, una de las productoras de cine más prolíficas de Hollywood, concedió su primera entrevista desde el presidio. Se la dio a la periodista Maer Roshan, quien trabajó con él en la década de los 90 cuando Weinstein quiso incursionar en el negocio editorial.

En la charla para The Hollywood Report lograda en video, Weinstein se vio visiblemente disminuido por su situación. Allí calificó su vida tras las rejas como “un infierno” y aunque se disculpó con las mujees que afectó, insistió en su inocencia.

Así es la vida de Harvey Weinstein en la cárcel

El exproductor de cine está aislado en la prisión, donde también cumplen sus penas peligrosos delincuentes, de tal manera que su interacción básicamente es con enfermeras y guardias. Recordemos que el magnate ha tenido diversos quebrantos de salud, relacionados con un cáncer de médula, diabetes y afecciones cardiacas entre otras.

Weinstein condenado en el 2020 a 23 años de prisión admitió que tiene “un miedo terrible” a morir tras las rejas. “Es increíble haber tenido la vida que tuve y haber hecho las cosas que hice por la sociedad y que no tengan la indulgencia de tratarme con más amabilidad”, refiriéndose a su prolífica carrera que parece haber sido olvidada pues es tratado, a su juicio, sin consideración.

Weinstein insistió en la entrevista en que pese a haber iudo acosador o insistir mucho, nunca agredió sexualmente a nadie.

“¿Lo he intentado sin éxito con algunas de estas mujeres? ¿He presionado demasiado? Sí. ¿He sido agresivo y demasiado seductor? Sí a todo”, admite parcialmente durante la conversación con Roshan. “¿Pero alguna vez he abusado sexualmente de una mujer? No. Nunca lo he hecho”.

Harvey Weinstein habló de varias celebridades

El condenado una vez más se insistió en la responsabilidad de las mujeres involucradas cuyos testimonios, que fueron casi un centenar, lo llevaron a prisión.

“Algunas sabían dónde se metían. Quizá entonces se sintieron mal y se arrepintieron. Quizá vieron una oportunidad de obtener una compensación. Pero no todas eran tan ingenuas como querían aparentar”, dijo y luego se refirió a nombres de algunas estrellas que comentaron sin titubeos la conducta de Weinstein y la condenaron: “Solo diré que Rosanna Arquette, Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie simplemente fueron demasiado lejos. Querían formar parte del club. Y luego me destruyeron”.

También dejó ver que se siente solo y que lamenta que muchos de sus antiguos amigos no quieran hablar con el. “Ojalá Jeffrey Katzenberg, Ted Sarandos o Bradley Cooper me contestaran el teléfono, pero respondes a mi llamada y te cancelan. Hay gente que se arriesga de todos modos. No te diré quiénes son, obviamente”, mencionó el exproductor que en unos días volverá a enfrentar el juicio que quedó pendiente en el 2025 cuando el jurado no logró ponerse de acuerdo. ÉL cree que saldrá inocente.

En un aparte de la charla Harvey procura mostrar algo de arrepentimiento, y menciona: “Pido disculpas a esas mujeres. No debería haber estado con ellas en primer lugar. Las engañé. Usé el poder con arrogancia. He sido insistente y prepotente, y me siento fatal”.

En términos generales el condenado siente que una industria a la que enriqueció le dio la espalda y hoy es víctima del sistema, pareciera no darse cuenta del movimiento Metoo que se generó con su caso “Hice ganar a Disney miles y miles de millones y me dan 60,000 dólares al año de pensión. Y mi exmujer Eve recibe la mitad”, mencionó.

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