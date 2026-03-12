José Carreras en Colombia: Fecha y precio de las boletas. Así será el concierto de despedida

José Carreras, el tenor español, sigue de tour con su Gira de despedida Mundial, en la que incluyó a Colombia. El también compositor y director de orquesta, reconocido como uno de los tres tenores, junto a Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, concluirá de esta manera, más de cinco décadas dedicadas a la interpretación lírica.

Carreras, quien cumplirá 80 años el 5 de diciembre, confirmó que su último encuentro con el público colombiano será el 13 de mayo, fecha en la que se presentará en el Movistar Arena de Bogotá, en un show que recorrerá con canciones su trayectoria con icónicas interpretaciones de obras de Donizetti, Verdi y Puccini.

Recordemos que el español fue quien, junto a Domingo y a Pavarotti, popularizó la ópera en los 90 con un proyecto musical conjunto que se presentó masivamente en escenarios de distintas ciudades del mundo.

Carreras, que comenzó a cantar desde muy niño y su primer público fueron los viajeros de un buque que se dirigía de España a Argentina, ha recibido varios galardones a lo largo de su carrera, además de haber sido reconocido con la Medalla de oro de la Generalidad de Cataluña en 1984 y con Premios el Príncipe de Asturias de las Artes en 1991.

Carreras también ha procurado labor social al crear la Fundación Josep Carreras, su nombre en catalán, contra la leucemia, enfermedad contra la que él luchó en 1987 y venció tras someterse a un trasplante de médula en Seattle, Estados Unidos.

Las entradas para escuchar al maestro Carreras en Bogotá están disponibles en Tu boleta.com hasta el viernes 3 de abril. Los precios de las mismas están entre 120.000 hasta 650.000 pesos, dependiendo de la localidad. Estos valores no incluyen servicio.

